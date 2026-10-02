Maiz 25/26: Argentina alcanzo un récord de 64 M/tns. de grano de maiz
La siembra de maíz con destino grano comercial 2026/27 ya alcanza el 22,2 % de las 8,4 MHa proyectadas, conforme informo en su Panorama Agricola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sobre el Centro-Norte de Santa Fe, los primeros lotes implantados emergen de manera paulatina debido a las bajas temperaturas del suelo, aunque de forma homogénea.
A su vez, durante los últimos días se registró un importante avance de las labores sobre el oeste de Buenos Aires.
En paralelo, se da por finalizada la cosecha de maíz 2025/26 a nivel nacional, pese a que aún restan algunos lotes por recolectar en el centro y sur de Buenos Aires, sin que ello implique modificaciones sobre la actual estimación de producción.
De esta manera, la producción nacional se estima en 64 MTn, alcanzando un récord histórico y superando en 8,5 MTn el máximo alcanzado durante la campaña 2018/19.
Girasol
A su vez, luego de un progreso intersemanal de 1,5 p.p., la siembra de girasol cubre el 32,9 % de las 3,1 MHa proyectadas. Las lluvias de esta semana mejoraron la oferta hídrica, que venía mermando tras varias semanas sin eventos de magnitud considerable, y se espera que en zonas del centro del área agrícola el ritmo de avance se acelere en consecuencia.
En el NEA, el girasol transita entre expansión foliar y botón floral, y se esperan mejoras de la condición del cultivo luego de las precipitaciones mencionadas. Al mismo tiempo, en el Centro-Norte de Santa Fe, con el girasol aún en estadios vegetativos por las bajas temperaturas, se informan daños por orugas, pero por el momento sin necesidad de resiembras.
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