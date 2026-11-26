Sociedad Rural de 9 de Julio convoco este jueves a periodistas locales a quienes presento las nuevas instalaciones construidas en Av. Urquiza y ruta provincial 65, donde dio a conocer el diagrama de las obras y el cumplimiento de una nueva etapa del proyecto.

Al respecto el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, informo que el próximo viernes 4 de diciembre a las 19hs habrá de realizarse la inauguración oficial de la obra y su posterior uso de corrales, servicio de pesada de hacienda que se suma al pesaje de cereales, servicio que ya se brinda en el lugar.

Es una obra que llevó mucho tiempo, pero hoy está llegando a concluir su primera etapa para empezar a trabajar acá, donde todo lo que era corrales en la sede en la ciudad ya deja de funcionar y traslada todo aquí, a lo que se suma todo lo que es remate ferias, que pasan a realizarse en este lugar, informo.