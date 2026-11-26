La próxima semana estará marcada por una fuerte oscilación térmica, con temperaturas mínimas por debajo de los valores habituales, el regreso del calor intenso y lluvias de distribución muy irregular. Así lo anticipó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su perspectiva agroclimática para el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre.

Al inicio de la perspectiva se completará el paso de un frente, que hizo su entrada en los días previos, produciendo algunas lluvias y dando paso a la entrada de frío, extendiendo su acción sobre la mayor parte del área agrícola, con temperaturas mínimas por debajo de lo normal, con riesgo de heladas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y en las serranías bonaerenses, pero sin alcanzar a su extremo norte.

Los vientos del Trópico retornarán con rapidez y vigor, extendiendo su acción sobre la mayor parte del área agrícola, con registros muy elevados sobre su porción norte, y más moderados sobre el centro y el sur, a excepción de la franja cercana al Litoral Atlántico, que recibirá vientos marinos manteniendo marcas cercanas a la media estacional.

Paralelamente se producirá el paso de un frente de tormenta, generando lluvias con una distribución muy desigual, con registros superiores a los 100 y 150 mms alternándose franjas con gran actividad, con otras de baja actividad, destacándose focos de tormentas sobre el centro de la Región Pampeana, la Región Oriental del Paraguay y zonas aledañas y el NOA, mientras el norte de la Región Pampeana, gran parte de la Mesopotamia, y la mayor parte del Uruguay recibirán aportes modestos, sucediendo lo mismo con la mayor parte del oeste y el sur del área agrícola.