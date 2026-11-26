Las fuerzas de seguridad y emergencias de 9 de Julio se vieron movilizadas esta mañana a las 6:30hs cuando fueron alertadas de un accidente vial en ruta nacional 5, km 261 donde habían colisionado un automóvil y un transporte de carga.

Conforme a las primeras informaciones oficiales del Destacamento de Policía Vial 9 de Julio, colisionaron de manera frontal un camión marca Scania oriundo de la provincia de Rio Negro y un automóvil VW Bora, en el que se movilizaba una sola persona y que lamentablemente falleció a raíz del impacto. Mientras que el conductor del camión fue trasladado al Hospital Julio de Vedia, para una mejor atención aunque esta fuera de peligro.

En el lugar además de trabajar personal de Policía Vial, también están trabajando Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y personal de la empresa Pentavia y de Policía Comunal 9 de Julio, además de la presencia de la Ayudantía de Fiscal 9 de Julio.

Ampliaremos con informe policial