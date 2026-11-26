El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que los bancos de 108 municipios adopten el horario de verano a partir del próximo lunes 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. Durante ese período, las entidades atenderán al público de 8 a 13, en lugar del horario habitual de 10 a 15.

El decreto establece que el personal bancario cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15. La medida responde a un pedido de la Asociación Bancaria para implementar el esquema durante los meses de mayor temperatura.

La disposición busca facilitar el funcionamiento de la actividad financiera y evitar las horas de mayor calor para quienes concurren a las entidades. En los municipios que no están incluidos en el listado continuará vigente el horario habitual de 10 a 15.

Cuáles son los 108 municipios que cambian su horario bancario 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.