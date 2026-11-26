Un estudio del INTA Anguil, La Pampa, relacionó los cambios en el uso del suelo con el aumento de la recarga de los acuíferos y el ascenso del nivel freático en el noreste pampeano. La recuperación de pasturas perennes, los cultivos de cobertura y las cortinas forestales permitirían aumentar el consumo de agua de la vegetación y regular las napas según las necesidades de cada zona.

La salinización constituye uno de los principales procesos de degradación de suelos en las regiones semiáridas y subhúmedas de la Argentina. Frente a esta problemática, un equipo de investigación del INTA Anguil, La Pampa, vinculó la evolución del uso del suelo, la evapotranspiración y la recarga hídrica regional con los procesos de salinización.

Luego de varios años de estudio y análisis de una superficie de aproximadamente dos millones de hectáreas que comprende sectores de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires, se vinculó a la disminución de las pasturas y los cultivos de invierno, sumada a la expansión de los barbechos prolongados con la modificación del balance hídrico regional.

Para revertir esto, Pablo Vázquez, especialista del INTA Anguil a cargo de la investigación, propuso recuperar la capacidad de consumo de agua de la vegetación mediante cambios en los sistemas productivos. Para esto, Vázquez planteó la necesidad de implantar al menos 60.000 hectáreas de pasturas perennes y 35.000 hectáreas de cortinas forestales en sitios estratégicos, además de incorporar cultivos de cobertura e intensificar las rotaciones.

“Estas prácticas permitirían aumentar la evapotranspiración y moderar la recarga del acuífero, con una planificación que considere las características de cada sector de la cuenca”, señaló Vázquez.

Es que, según explicó, “una correcta administración de la recarga a escala de cuenca facilitaría regular su nivel para aprovechar el beneficio como riego subterráneo en momentos de sequía y amortiguar ascensos peligrosos, causantes de anegamiento y salinización de suelos”.

“Los datos muestran una diferencia marcada entre los períodos analizados”, sentenció Vázquez. Según detalló, entre 1982 y 2000, las pasturas ocuparon, en promedio, el 50 % de la superficie total, mientras que los barbechos de seis meses o más representaron unas 50.000 hectáreas anuales. En ese período, la evapotranspiración media fue de 750 milímetros por año y la recarga del acuífero alcanzó los 45 milímetros.

En la etapa posterior, la superficie destinada a pasturas disminuyó un 36 % y la de cultivos de invierno se redujo un 50 %. Al mismo tiempo, los barbechos prolongados llegaron a un promedio de 675.000 hectáreas anuales. La evapotranspiración descendió a 550 milímetros por año y la recarga aumentó a 95 milímetros.

“Esta relación entre la cobertura vegetal y el movimiento del agua es central para comprender el proceso”, explicó el especialista del INTA. Es que, los sistemas con mayor demanda hídrica consumen más agua y contribuyen a mantener estable el nivel freático. En cambio, los períodos prolongados sin cultivos favorecen la infiltración y la recarga de los acuíferos.

Según el estudio, la región presenta condiciones geológicas y topográficas particulares. Para Vázquez, “la cuenca presenta una inclinación NO – SE, con profundidades de napa promedio de 18 y 3,5 metros, respectivamente”. La escasa pendiente y las características del subsuelo condicionan la circulación del agua y favorecen ascensos del nivel freático en determinados sectores.

El estudio identificó unas 105.000 hectáreas ya afectadas por salinización y otras 200.000 hectáreas que podrían incorporarse a esa superficie ante un ascenso de tres metros de la napa respecto del nivel de referencia utilizado. En conjunto, se trata de aproximadamente 305.000 hectáreas con afectación o riesgo potencial.