La manera en que movemos lo que producimos no es sólo una cuestión de la agroindustria, también nos influye como consumidores y como usuarios de las rutas.

Cuando vemos camiones en las rutas, nos resulta natural, pero el dato impacta: 9 de cada 10 cargas de lo que trasladamos viaja en camiones por ruta. Sólo el 5% va en trenes.

De alli surge la pregunta ¿Cómo nos impacta en la vida cotidiana?, en un informe elaborado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) junto a Fundación CEEA (Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias) que escanea la logística agroindustrial en Argentina: tren, camión, puertos y almacenamiento, revela datos poco conocidos y plantea desafíos y propuestas.

Del campo a la mesa: lo que cuesta mover lo que producimos bajaría si combináramos formas de transportar los granos que son la materia prima de nuestros alimentos. Lo que también ayudaría a bajar los precios de lo que compramos en el súper. “Porque los costos de transportar forman parte de un circuito que va componiendo el precio de los productos que llegan a nuestra mesa”, indica Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA.

Otros datos que impactan: más del 75% de nuestra Red Vial son caminos de tierra y casi el 70% de las rutas y caminos están en estado regular o malo. Marca otro gran problema que

repercute en nuestro día a día ya que “impacta en la seguridad de todos al movernos en las rutas, influye en los precios de lo que compramos, y así como nos afecta como consumidores también como productores, industriales, comerciantes y nos hace menos competitivos ante otros países, por eso mejorar las rutas y caminos puede contribuir a que podamos crecer”, analiza este estudio de FADA.

● 9 de cada 10 cargas viajan en camión. 90% de lo que trasladamos va por ruta, sólo 5% en tren.

● 60% de lo transportado en Argentina, es carga agroindustrial.

● 34,2 millones de toneladas agroindustriales transportadas hoy por camión, presentar potencial para ser transferidas al tren.

● Combinar transporte camión + tren puede reducir hasta un 30% el costo del transporte agrícola Córdoba-Rosario.

● Trasladar en nuestro país cuesta un 36% más que en Estados Unidos y 10% más que en Brasil.

● +75% de la red vial argentina son caminos de tierra.

● Entre 65% y 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.

● 62% menor es la tarifa agrícola por tonelada-kilómetro del ferrocarril respecto del camión.

● Combinar transporte camión + tren puede reducir hasta un 46% el costo del transporte agrícola Salta-Rosario.

● Sólo 53% de la red de trenes de cargas se encuentra operativa a nivel nacional. En región Centro sólo el 42%.

● Mejorar los caminos y articular transporte por camión y tren es bueno porque implica un costo menor en el transporte, que repercute en el precio que pagamos en góndola por lo tanto es beneficioso para los consumidores. Además, ayuda a mayor.

“Para poder crecer en producción necesitamos enfrentar cuatro desafíos clave: combinar los medios de transporte de camión y tren, invertir en el mantenimiento y arreglo de caminos y rutas, modernizar y expandir el sistema ferroviario y de puertos y fortalecer el almacenamiento”, agrega Pisani Claro.

Transportar los granos que producimos en Argentina, cuesta más que en otros países: mover granos en camión es un 36% más caro que en Estados Unidos y un 10% más costoso que en Brasil para distancias similares.

Esto no sólo frena el desarrollo productivo, sino que también repercute directamente en el bolsillo de las familias. “Un sistema de transporte más integrado y eficiente reduce los costos, lo que se traduce en precios más bajos en la góndola, mayor seguridad en las rutas, mayor competitividad y más crecimiento para todo el país”, explica Pisani Claro.

Estos datos y análisis surgen del informe “Logística para el crecimiento de la agroindustria argentina”, elaborado por FADA junto a Fundación CEEA. Hace un diagnóstico del sistema de transporte automotor, ferroviario, portuario y de almacenamiento, advierte sobre los cuellos de botella que enfrentamos y plantea algunas propuestas.

Caminos de tierra

En Argentina, el 60% de las cargas que circulan son de origen agroindustrial. Además, se detectó una marcada dependencia de las rutas: más del 90% de las cargas viajan en camión, mientras que en ferrocarril apenas un 5%. Si se analiza la llegada de granos a los puertos e industrias del Gran Rosario, 3 de cada 4 toneladas llegan por camión.

Sin embargo, la estructura de rutas no se encuentra en óptimas condiciones. Según el relevamiento de FADA, en la Argentina más del 75% de la Red Vial son caminos de tierra, mientras que sólo el 14% está pavimentado y el resto es de ripio.

“Gran parte de nuestra producción sale de los campos por caminos rurales de tierra y después circula por rutas nacionales deterioradas y congestionadas”, detalla Antonella Semadeni, economista de FADA.

“El mayor costo del flete agrícola argentino frente a Brasil o Estados Unidos se explica por esta infraestructura en peor estado, mayores tiempos de espera, una flota más antigua y mayores costos operativos, impositivos, laborales y de financiamiento”, puntualiza.

El tren y el camión no compiten, se complementan

Argentina es el octavo país más extenso del mundo, sin embargo, no hace el uso del tren que hacen otros países de gran tamaño. Por ejemplo, en Estados Unidos el tren mueve el 35% de las cargas y en Brasil el 21%. Actualmente, sólo el 53% de la red ferroviaria de cargas del país está operativa, y en la Región Centro ese porcentaje cae por debajo de la mitad (42%).