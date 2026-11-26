Un nuevo encuentro de capacitación realizado entre la AER INTA 9 de Julio, el CEPT 15 El Chajá y la colaboración de la Asociación Española, se desarrollo una nueva charla sobre producción de aves en pequeños o medianos emprendimientos tanto familiares como comerciales. Para ello se conto con técnicos de INTA Pergamino como la Med. Vet. Virginia Fain Vinda y el Técnico en producción, Jose Librera.

Entre los principales temas desarrollados por los especialistas del Nucleo Genetico Avicola de INTA Pergamino, se enfocaron en primer lugar al escenario donde se va a desarrollar esa produccion de aves, haciendo un fuerte foco las condiciones donde se va a desarrollar. Luego se abocaron a hablar de la eleccion de pollitos, deben ser de lugares seguros con la correspondiente vacunacion o de INTA Pergamino mismo, recomendaron tener en cuenta que si hay una oferta menor al del mercado, el productor debe reasegurarse que este vacunados. En cuanto a la alimentación la misma tiene que ser de calidad, ya sea para producir carne o huevos, hoy el mercado entrega muy buenos productos.

En otro orden la sanidad e higiene debe ser primordial para evitar algunas enfermedades. Tambien el manejo de la iluminación ya esto cumple un papel importante en el bienestar de las aves, su desarrollo y el rendimiento productivo.

El sistema de ponedoras a piso permite que las aves se desplacen libremente dentro de instalaciones acondicionadas para su alojamiento, por lo que requiere una planificación adecuada del espacio, como así también la higiene y las condiciones ambientales.