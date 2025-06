SisINTA contiene 7000 perfiles de suelos georreferenciados

SisINTA permite realizar búsquedas por ubicación y atributos, cuyos perfiles pueden agruparse en series o proyectos. A su vez, los datos almacenados pueden ser guardados con diferentes niveles de acceso, tanto para el público en general como para usuarios autorizados. El sistema utiliza, para agilizar la carga, una plantilla similar a la ficha de campo del manual de relevamiento de suelos. Los datos pueden ser exportados a tablas para utilizarlos en planillas de cálculo, softwares estadísticos o GIS. Por otra parte, el sistema dispone de perfiles de suelos de todas las regiones del país.

“Conocer sobre los suelos resulta una herramienta imprescindible para la toma de decisiones. Es fundamental para buscar alternativas productivas más rentables implementando tecnologías adecuadas, tendientes a un uso apropiado del recurso en forma sustentable”, sostuvo Darío Rodríguez, del Instituto de Suelos del INTA.

Cada perfil de suelos, además de su ubicación, tiene datos del paisaje donde se encuentra (material originario del suelo, vegetación natural, relieve, posición, pendiente, cobertura vegetal, etc.), de la morfología del perfil (horizontes con su profundidades, tipo y forma de límites, colores, textura, estructura, etc.) y sus valores analíticos (porcentaje de materia orgánica, arcilla, limo y arenas, pH, conductividad, etc.).

Es posible visualizarlo y descargarlo a través de la plataforma INTA Digital GEO, un repositorio abierto de datos geoespaciales y mapas generado a partir de la colaboración de diversos grupos de investigación del INTA. “Su objetivo es aportar valor a los procesos de análisis, gestión y toma de decisiones en los sectores público, privado y académico-científico”, concluyó Rodríguez.

Link para acceder a la herramienta: https://visor.inta.gob.ar/es#3.16/-33/-68.56