Dia del Boxeador: El Clan Ferrario promueve una Clase abierta en Plaza Italia

En el marco de la conmemoración del Día del Boxeador Nuevejuliense, el Clan Ferrario invita a toda la comunidad a participar de una clase abierta que se llevará a cabo el próximo lunes feriado 25 de mayo, a partir de las 13 horas, en Plaza Italia.

La fecha tiene un significado especial para el boxeo local, ya que fue establecida por el Concejo Deliberante de la ciudad de 9 de Julio en homenaje al primer título obtenido por el boxeador nuevejuliense Franco “Panterita” Rodríguez en su era profesional, logro alcanzado un 25 de mayo en la ciudad de Villa María.

En esta oportunidad la propuesta será abierta a toda la familia y permitirá compartir una jornada deportiva y recreativa.

Durante la actividad estarán presentes los pupilos y pupilas del Clan Ferrario, quienes además de participar de una clase de gimnasia y una introducción al boxeo, brindarán una muestra de su trabajo y talento, representando a las futuras promesas del deporte local.

Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas a sumarse a la actividad: “Los esperamos a todos para compartir una linda jornada, con el mate y en familia”.