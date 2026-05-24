Play Offs de la LNF: Entre hoy domingo y mañana lunes se conocen los finalistas

Entre hoy domingo 24 y mañana lunes 25 se jugarán los dos partidos revancha de la semifinal de los Play Offs de la Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, este domingo a las 15hs. El Club Atletico recibe Once Tigres. Mientras que el feriado 25 de mayo, San Martín en su condición de local, hace lo mismo recibiendo al Atlético French.

Naon viene de ganar 2 a 0 ante Once Tigres, por lo que el equipo dirigido por Nico Simon si quiere ser finalista, tiene que dar vuelta ese resultado adverso con un gol de diferencia a su favor. Si el auriazul gana 2-0, habrá penales.

Por su parte mañana lunes 25 de mayo está programado el partido revancha entre San Martín y French cancha de San Martín, desde las 15 y 30 horas. Ambos equipos vienen de termiar empatados en el Estadio «Alberto Dehenen. Si hay un ganador, clasificará. Si hay empate se definirá por penales.

DOMINGO 24 DE MAYO

15.00 hs: Naón (2) – Once Tigres (0). Arbitro: Martín Moreno.

LUNES 25 DE MAYO

15.30 hs: San Martín (0) – French (0). Arbitro: Enrique Márquez.