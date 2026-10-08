Siniestro vial en Ruta 5: iban en moto robada con marihuana y terminaron imputados

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil Volkswagen Bora —conducido por un joven mercedino de 19 años— y una moto Zanella RZ 300 sin chapa patente colocada. En el rodado menor viajaban dos jóvenes de 23 y 20 años oriundos de Suipacha. Como consecuencia del impacto, el acompañante sufrió una herida cortante de carácter leve en la zona occipital.

Pedido de secuestro y secuestro de drogas

Al momento de identificar a los involucrados y verificar la documentación a través del sistema informático policial, los efectivos constataron que la motocicleta poseía un pedido de secuestro activo vigente por la causa «Hurto de motovehículo», requerido por la UFIJ N° 10 del Departamento Judicial San Martín.

Asimismo, durante la requisa preventiva, el personal policial halló entre las pertenencias del conductor de la moto un frasco con picadura de marihuana. El test y pesaje posterior confirmaron un total de 18,8 gramos.

Intervención judicial

Frente a este escenario, tomaron intervención las fiscalías en turno del Departamento Judicial Mercedes:

UFIJ N° 6: Avaló las actuaciones por «Lesiones culposas» y «Encubrimiento», disponiendo la notificación de la causa para los imputados y su posterior libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Fiscalía especializada en Estupefacientes: Ordenó el mismo temperamento legal para el joven al que se le secuestró la sustancia, por infracción a la Ley 23.737.

Fuente: De Chivilcoy