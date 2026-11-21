Se disputo este viernes dos de los partidos por la 8va. fecha del Torneo de Futbol de la Liga Nuevejuliense de Futbol de Primera A, donde se jugaron Atlético 9 de Julio y San Martin, mientras que, en Patricios, el local, Atlético Patricios recibió a Libertad.

En el Estadio “Ramon N. Poratti”, donde el primer tiempo la pelota fue repartida y con fluida llegada a ambos arcos por parte de los dos equipos, pero una pelota muy bien robada por el medio campo del visitante, a los 36 minutos queda en los pies de Jacomet y con un potente disparo a media altura desde unos 40 metros la coloco contra el palo derecho de Rodríguez que a pesar de su intento por controlar, nada pudo hacer.

El segundo tiempo el dominio fue total del local. San Martin se ocupó más de defender y ello lo pago caro. Sufrió la expulsión de Agallano y la presión de Atlético fue acorralando al Santo y a los 42 minutos un centro fue muy bien conectado por Disario para poner el 1 a 1 final.

Con este resultado, Atlético 9 de Julio se desprende con 16 unidades, sin embargo, resta completar la fecha y Naon aún tiene un partido menos. Por el lado del Santo el empate le permite estar en el tándem de los punteros.

Por su parte en la localidad de Patricios, Libertad se trabajó una valiosa victoria de 1-0. Le costó al Lagunero llegar al gol. Incluso el arquero Torrelles, atajo un penal. A los 42 minutos del complemento, Chieri marco el único gol del partido.

Síntesis

Atl. 9 de Julio 1 vs. San Martin 1

Atl. Patricios 0 vs. Libertad 1

Resto de la Fecha 8

Domingo 22 de noviembre

PRIMERA A – FECHA 8

16.30 hs: Quiroga – French.

16.30 hs: San Agustín – El Fortín.

16.30 hs: Naón – Once Tigres.

21.00 hs: Ag. Alvarez – 18 de Octubre.

Ascenso: Partidos revancha

Sábado 21 de noviembre

ASCENSO – ETAPA FINAL

16.00 hs: La Niña – Dennehy.

17.00 hs: Def de la Boca – Dudignac.