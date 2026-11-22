El pasado sábado 14 de noviembre, en el marco de la 6ª edición de la Expo Agropecuaria, Tecnológica y Educativa «Expo Lobería 2026», se llevó a cabo el esperado Concurso de Novillos y Vaquillonas. El certamen agropecuario contó con una destacada participación de 400 animales a concurso, abarcando las categorías de novillos, novillitos y vaquillonas. En la pista compitieron ejemplares de las razas Angus, Hereford, Shorthorn, Cruzas Británicas y Cruzas Continentales.

La jura de esta exitosa jornada estuvo a cargo, por quinto año, de Ignacio Harris, Técnico en Carnes, Jurado de Novillos y Block Test, y actual Gerente y director técnico de Carnes Angus. Durante su labor, Harris destacó la notable evolución de los productores de la zona en el engorde a corral: “Hemos tenido un avance superlativo muy bueno, sobre todo cuando me acuerdo de la primera vez que vine (…) y hablé un poco de la homogeneidad de los lotes”.

Asimismo, el jurado hizo especial hincapié en el valor didáctico de la etapa final del proceso, recomendando a los productores que “cuando puedan y manden los novillos a faena, los vayan a ver”, para observar el rendimiento de las medias reses y entender qué están produciendo al buscarle “defectos a las virtudes”.

El compromiso histórico de la Sociedad Rural de Lobería. Un aspecto central de la exposición fue el reconocimiento al trabajo de la Sociedad Rural de Lobería, entidad que retomó estos eventos de jura de novillos y vaquillonas hace seis años, luego de un extenso período de inactividad. A pesar de contar con más de 40 años de historia en la realización de estas actividades, la comisión decidió revitalizar el certamen convocando a Harris para guiar el armado del reglamento, la distribución por razas y las categorías por dentición para garantizar premiaciones justas. El jurado destacó la vital importancia que la institución le otorga a este tipo de concursos, una práctica poco común en la actualidad, pero fundamental para que el productor pueda acercarse a ver el rendimiento real que dan sus animales.

Los grandes ganadores de la raza Angus. La modalidad del concurso premió al Lote Campeón de cada raza o cruza. En el caso de Angus, los premios más destacados de la jornada fueron para:

Lote Campeón Macho Angus Diente de Leche (511 kg de peso): Propietario, Saizar Hermanos.

Propietario, Saizar Hermanos. Lote Campeón Macho Angus Dos Dientes (572 kg de peso): Propietario, Juan Martín Lahitte.

Propietario, Juan Martín Lahitte. Lote Campeón Hembras Angus Diente de Leche (397 kg de peso): Propietario, Néstor Lerga.

El éxito genético y de preparación se trasladó directamente a los negocios, ya que durante la exposición se logró vender la totalidad de la hacienda presentada. La subasta estuvo a cargo de la firma martillera Ballester Consignatarios S.A., con el martillo de Ledesma y Arana, y los valores se ubicaron en un rango de $ 4.400 a $ 4.600, con el beneficio adicional para los compradores de no tener costo de flete.

El boom de la carne Angus certificada. Aprovechando el marco de la exposición, Harris dimensionó el extraordinario presente de la raza, recordando que Angus representa más del 51% de la ganadería nacional de forma mayoritaria y tiene presencia en casi el 75% del rodeo a través de cruzamientos.

El director técnico de Carnes Angus subrayó el éxito del atributo de calidad Argentine Angus Beef (bajo la resolución 280/01 del SENASA), el cual es operado hoy por casi 30 frigoríficos y 8 usuarios de faena. “El año pasado llegamos a exportar 8.500 toneladas al mundo y en lo que va de este año, 25.000 toneladas y faltan dos meses. Es una marca ya registrada en el mundo y muy solicitada”, detalló Harris.

Finalmente, destacó que hace cuatro años vienen apostando fuertemente al mercado de consumo interno. Hoy, frigoríficos de peso y marcas insignia en supermercados y restaurantes están ofreciendo Angus certificado, un control que garantiza siempre “un producto tierno, sabroso y jugoso” para el consumidor local.

Fuente: Angus