En el marco de las actividades por el 163° aniversario de la ciudad de Nueve de Julio, este domingo 22 se realizará el tradicional desfile cívico, una propuesta que invita a disfrutar de una jornada dedicada a nuestras tradiciones, revalorizando además el paso de las instituciones de bien público del distrito.

El encuentro será este domingo 22 de noviembre a la hora 10 en Plaza Belgrano y es organizado en conjunto con el Centro Tradicionalista El Pihuelo, además de sumarse Centros tradicionalistas e instituciones serán parte de esta celebración, que busca recuperar estos desfiles que el Municipio dejo de hacer en el año 2022, y que busca poner en valor una expresión que forma parte de la identidad de nuestra comunidad.

El trayecto a usar será la Av. Mitre entre la Av. Antonio Aita y la calle Irigoyen con un palco sobre Plaza Belgrano y el publico que ocupara las dos veredas de la mencionada avenida.

Desde la Dirección de Transito informaron que por el evento se procederá al corte calles en la mañana del dia domingo 22

CORTES DE CALLES PREVISTOS

A partir de las 6:00, permanecerán cerradas al tránsito las siguientes intersecciones:

Libertad y San Martín.

Vedia y La Rioja.

Mitre y Robbio.

En tanto, desde las 8:30, se sumarán los cortes en:

Yrigoyen y La Rioja.

Robbio y La Rioja.

Mendoza y San Martín.

San Juan y La Rioja.

Santiago del Estero y San Martín.

Antonio Aita y Mitre.

Se solicita a los vecinos tener en cuenta estas restricciones y circular con precaución por las zonas afectadas.