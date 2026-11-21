Una alerta por el ingreso de dos encapuchados a una vivienda de Tres Arroyos derivó en un operativo policial que terminó a unos 150 kilómetros de distancia, en Coronel Dorrego. El detenido fue identificado como Luis Ariel Acosta, un hombre oriundo de Villa Ventana, partido de Tornquist, que cuenta con un extenso historial delictivo y una condena de 12 años de prisión por el homicidio de su novia.

La intervención comenzó cuando personal de vigilancia de una empresa de seguridad privada advirtió que dos personas habían saltado un paredón e ingresado a una propiedad de la calle Alvear al 200. El aviso movilizó a efectivos policiales, Patrulla Urbana y Patrulla Rural, que desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos.

La búsqueda se concentró en una Ford EcoSport que había sido utilizada para escapar. El conductor tomó la Ruta 3 y continuó la huida hasta que los uniformados consiguieron interceptar el vehículo en el kilómetro 633, en la zona de Las Oscuras, dentro del partido de Coronel Dorrego.

Acosta quedó aprehendido y durante el procedimiento se incautaron la camioneta, un arma blanca y pasamontañas. La investigación también puso nuevamente en primer plano los antecedentes penales del hombre.

Una condena por el crimen de su novia y otros delitos

El historial judicial de Acosta incluye una condena dictada en marzo de 2010. Por entonces tenía 25 años y recibió una pena de 12 años de prisión mediante un juicio abreviado, luego de ser considerado autor del homicidio de Mariana Aylén Vivanco Sandoval.

La joven murió el 9 de enero de 2008 tras recibir un disparo en el abdomen dentro de una vivienda situada en la calle Gutiérrez 171, en Bahía Blanca. En el mismo fallo, Acosta también fue condenado por al menos siete delitos contra la propiedad cometidos entre 2002 y 2007, entre ellos robos en talleres, galpones, casas particulares y un establecimiento rural.

Su nombre volvió a aparecer en actuaciones policiales en 2019. El 2 de septiembre de ese año fue detenido después de una persecución en el barrio Tierras Argentinas de Bahía Blanca. Circulaba en un Chevrolet Astra gris y estaba acusado de participar junto a otros dos hombres en una serie de asaltos armados cometidos durante una misma noche.

Menos de tres meses después, el 25 de noviembre, volvió a quedar detenido durante un procedimiento por un intento de entradera. En aquella oportunidad trató de escapar a pie y se descartó de distintos elementos: un pasamontañas, un handy conectado a la frecuencia policial y una pistola calibre 9 milímetros que tenía pedido de secuestro por robo.

Ahora, la persecución iniciada en Tres Arroyos volvió a terminar con Acosta bajo custodia policial, esta vez en un operativo sobre la Ruta 3 en jurisdicción de Coronel Dorrego.

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