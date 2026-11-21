Toda la Familia Luberriaga del Establecimiento Santa María en el partido de Gral. Viamonte abre sus puertas este domingo 22 desde el medio dia a una nueva Peña Folclórica que complementa con un recorrido por todo el circuito productivo de Quesos Los Lube.

La empresa familiar con más de 60 años en la producción de leche y posterior elaboración de distintas variedades de Quesos, se propone en el Día Nacional de la Música un encuentro único entre familias, amigos y las ganas de pasarla muy bien.

En ese sentido la propuesta que comienza a las 12:30, bajo el lema Peña, la Música y Oma, propone distintos artistas invitados y la presentación especial de Hugo Pardo para disfrutar a pleno.

Entre los artistas se destacan: Nori Coña, German Lube, Mujerias, Valentina Luberriaga y su grupo, Ballet Tinkinaku, Alma Hernandez, otros artistas invitados, además de Hugo Pardo.

El encuentro tiene un valor de entrada de $ 30.000 e incluye ser parte del espectáculo artístico y el recorrido productivo. En el lugar se podrán adquirir almuerzos a base de quesos que producen en el lugar.

Un aspecto de importancia del lugar, es su parque totalmente arbolado, lo que le da un plus importante al encuentro.

Los Lube: Mantener un legado

Teresa Luberriaga una de las integrantes de la Familia Luberriaga –Doeswijk , compartió que lo que llevan adelante es mantener un legado, por un lado, su padre, Don Juan que la empresa genere trabajo para otros, y Doña Juana (Oma), siempre nos pedía que el lugar tenía que tener mucha música y ser visitada, y eso es lo que nos proponemos, mantener ese legado que nos enseñaron nuestros padres.