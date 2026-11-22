El 24º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis relevados durante la primera quincena de noviembre, muestra un leve incremento de la presencia del insecto en las regiones endémicas -el NOA y el NEA-.

En ese escenario y ante las mayores condiciones beneficiosas para el vector, los especialistas de la Red remarcan la necesidad de mantener un monitoreo activo y sistemático de Dalbulus maidis, en dos aspectos fundamentales: 1) el manejo de los maíces voluntarios (“guachos”), para que no funcionen como un “puente verde” entre campañas, sobre todo en las zonas con predominio de siembras tardías; y 2) el monitoreo frecuente de la chicharrita en lotes con maíz de primera desde la emergencia del cultivo, lo que ofrece ventajas a la hora de definir la adopción de estrategias de manejo.

En el NOA, la ausencia de chicharritas abarcó el 45% de las localidades monitoreadas, mientras que un 35% presentó la categoría de menor presencia (1 a 4 adultos por trampa). No obstante el aumento poblacional respecto del relevamiento de la quincena anterior, el promedio regional (4,83 adultos por trampa) sigue siendo inferior al de hace un año (5,31). El 6% de las trampas se encontraba en lotes de maíz en estadios vegetativos (V6 a V8).

En el NEA, el 41% de las localidades monitoreadas no registró capturas, y en un 36% se detectó la categoría más baja. Pese a la mayor presencia de la plaga respecto del mes pasado, el promedio regional de capturas por trampa está prácticamente igual al de un año atrás (8,47 frente a 8,43). El 45% de las trampas estuvo en lotes de maíz (en estadios fenológicos entre V10 y VT).

En el Litoral, donde un 98% de las trampas se ubicó en lotes de maíz (predominantemente en estadios fenológicos V8 a V10), el 76% de las localidades no registraron capturas, y un 16% tuvo entre 1 y 20 adultos por trampa. No obstante, el promedio regional, aunque bajo, quedó por encima del año pasado (2,97 versus 1,15).

En el Centro Norte siguió baja la presencia de la chicharritas: el 89% de las localidades monitoreadas no registró capturas , en el 11% restante no se capturaron más de 4 adultos por trampa. El promedio regional fue ínfimo: 0,25 adultos por trampa, muy similar al 0,15 de hace un año. El 77% de las trampas se encontraba en lotes de maíz en estadios vegetativos (V6 a V8).

Finalmente, en el Centro Sur, la región como la menor incidencia de la plaga, el 98% de las localidades evaluadas no registró presencia, y el promedio regional fue incluso inferior al del año pasado: 0,02 versus 0,06. Aquí, el 68% de las trampas estuvi ubicado sobre cultivos de maíz (en estadios V4 a V6).

Para acceder al informe completo de la Red, con más datos y detalle de localidades ingresar al link: https://www.maizar.org.ar/ vertext.php?id=1046