La incertidumbre no es un defecto del pronóstico, sino una propiedad del clima. Por eso, utilizar información actualizada, interpretar probabilidades y monitorear las condiciones de cada región resulta fundamental para tomar decisiones productivas. En una campaña marcada por la consolidación de El Niño, los especialistas del INTA destacan que este fenómeno se parece poco a los anteriores y que comprender sus particularidades permite anticipar medidas de prevención y aprovechar mejor, en términos productivos, la disponibilidad de agua.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, explicó que El Niño 2026/27 completó durante el invierno el acoplamiento entre el océano y la atmósfera y avanzó hacia su intensificación durante la primavera. Sin embargo, destacó que para el sector agropecuario lo determinante no es su intensidad medida en el océano pacífico, sino cómo se manifiestan sus efectos en cada región y en los sistemas de producción.

En este sentido, señaló que el impacto directo en el territorio argentino estuvo dominado hasta ahora por el escurrimiento de las grandes cuencas —el agua que llega por los ríos desde las cuencas altas— más que por lluvias locales extraordinarias. Las precipitaciones más intensas se concentraron en el sur de Brasil y en las cuencas altas de los ríos Paraná y Uruguay; ese volumen se desplazó aguas abajo y provocó una onda de crecida, con inundaciones en áreas ribereñas, islas y sectores bajos a lo largo del río Paraná en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, sin que se registraran lluvias regionales extraordinarias en esas provincias.

En cambio, gran parte de la región pampeana recibió precipitaciones normales y superiores solo en muy pocas áreas, como sectores del centro-oeste bonaerense. Estas lluvias contribuyeron principalmente a mantener recargados los perfiles. El mes de octubre y los primeros días de noviembre fueron, además, más fríos y menos lluviosos que lo habitual en la región central. “Las decisiones climáticamente inteligentes requieren menos analogías con el pasado y más seguimiento dinámico de las condiciones meteorológicas e hidrológicas”, señaló Mercuri.

“La acumulación extraordinaria de nieve en las altas cumbres es agua que todavía no llegó. Con el deshielo de fin de primavera y del verano aumentará el caudal de los ríos del oeste (Cuyo y norte de la Patagonia): una oportunidad, por la alta disponibilidad de agua, para las producciones regionales bajo riego y para los embalses, pero también un motivo para seguir de cerca los posibles riesgos por crecidas”, agregó Mercuri.

Tormentas severas más frecuentes

Que la llanura pampeana no haya registrado todavía inundaciones análogas a las de otros Niños fuertes no significa que la primavera haya sido tranquila. En su segunda mitad se intensificaron y se hicieron muy frecuentes los eventos meteorológicos extremos: granizo, ráfagas destructivas y tornados. El temporal del 13 de noviembre es el ejemplo más reciente y de amplia cobertura regional: afectó el noroeste bonaerense, Córdoba y el sur de Santa Fe, con granizo de gran tamaño, daños severos en instalaciones rurales y tornados reportados en Córdoba y San Luis; en la región núcleo se evalúan resiembras puntuales de soja y hubo daños localizados en trigo y maíz.

“Son dos riesgos de naturaleza distinta y conviene no confundirlos. El exceso hídrico de llanura se construye lentamente y avisa con semanas o meses; la tormenta severa es local, repentina y se anticipa en los pronósticos apenas con horas o días. La segunda mitad de la primavera es la época de mayor actividad de tormentas severas en el centro del país y una atmósfera con más humedad disponible las potencia. Por eso, además de la perspectiva trimestral, esta campaña obliga a seguir las alertas de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional y a revisar las coberturas de seguro contra granizo y viento”, explicó Mercuri.

Mirar el cielo y también el suelo

De acuerdo con el análisis del especialista, que los impactos se demoren no significa que no vayan a producirse. “Por un lado, el riesgo de eventos extremos y la variabilidad de las condiciones agrometeorológicas van a seguir en aumento hacia el período de máxima intensidad del fenómeno; por otro, la probabilidad de acumulados de lluvia elevados en las zonas productivas puede mantenerse durante el verano y el otoño”, aseguró Mercuri. Por eso, agregó: “El tiempo disponible representa una oportunidad para anticipar medidas de prevención, especialmente en las áreas históricamente vulnerables”.

El seguimiento mensual de las perspectivas, la observación de las condiciones locales y la planificación anticipada son herramientas fundamentales para ajustar las decisiones. “En términos productivos, es importante estar atentos a cada ventana de trabajo a campo: para las labores de los cultivos de gruesa, para la fertilización y para la cosecha de trigo y cebada. En ganadería, conviene ajustar la carga para aprovechar la mayor oferta forrajera y planificar las reservas. Los años Niño son de decisiones agronómicas rápidas, porque se acortan los días entre lluvias”, explicó.

Y sumó una recomendación: “Los años Niño generan una expectativa de altos rendimientos, sobre todo en maíz y soja, y esa probabilidad se mantiene: el evento sigue activo y los perfiles están recargados. Pero, dada la irregularidad con que se manifestaron las lluvias hasta ahora en el centro y el norte del país, el agua almacenada en el perfil la profundidad de la napa en cada lote siguen siendo el mejor seguro de la campaña. La decisión de fechas, densidades y fertilización debe apoyarse en ese dato medido, y no solo en la expectativa que generan los pronósticos”.

En esta línea, Mercuri recomendó “consultar al menos una vez por mes los pronósticos climáticos trimestrales de centros internacionales del clima, las recomendaciones sintetizadas semana a semana en el informe AgroMet del INTA y seguir las alertas meteorológicas de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional”.