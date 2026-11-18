La geopolítica y el comercio internacional ocuparon un lugar central en el 5° Congreso Ganadero de Rosgan. Bajo la mirada de referentes académicos, empresarios y funcionarios, el debate permitió analizar cómo están cambiando los mercados de carne, cuáles son las nuevas demandas de los consumidores y qué oportunidades tiene Argentina para fortalecer su posicionamiento internacional.

Del panel “La geopolítica detrás de la carne: ¿qué está cambiando en el mundo y cómo impacta en los fundamentos del mercado?” participaron Alfredo Di Costanzo, profesor de la Universidad de Nebraska (Estados Unidos); Weng Yu Qing, presidente en Argentina de Huapei Agricultural Development, y Gastón Santisteban, director de Política de Mercados de la Subsecretaría de Mercados de la Nación.

Desde la experiencia estadounidense, Alfredo Di Costanzo planteó “la importancia de pensar la producción de carne como parte de una estrategia integral de agregado de valor para el campo”.

En ese sentido, consideró que Argentina “debería observar los beneficios económicos que genera la integración entre agricultura y ganadería, sin necesariamente replicar el modelo estadounidense”.

También hizo hincapié en la necesidad de “avanzar en sistemas de tipificación de carnes que permitan mejorar la comercialización y facilitar el acceso a mercados exigentes”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Canadá, que cuenta con un sistema propio de clasificación y logra comercializar carne en Estados Unidos utilizando sus categorías de calidad. Para Di Costanzo, “avanzar en esa dirección representa una de las etapas que Argentina debería considerar para ampliar sus posibilidades de ingreso al mercado estadounidense”.

La mirada del mercado chino estuvo representada por Weng Yu Qing, quien describió las oportunidades que presenta el gigante asiático para los exportadores argentinos. El empresario explicó que su compañía “opera internacionalmente en el negocio de importación de carnes y cuenta con presencia comercial en China, desde donde observa una transformación en los hábitos de consumo”.

Actualmente, el consumo de carne vacuna se ubica entre los 7 y 8 kilos por habitante al año, pero las perspectivas apuntan a un crecimiento significativo. Según las proyecciones que mencionó, el consumo podría alcanzar los 15 kilos por habitante hacia 2040.

Sobre los cupos y las salvaguardas comerciales, sostuvo que su impacto sobre Argentina ha sido menor que en Brasil, principalmente porque el país todavía no alcanza a completar los volúmenes asignados. Sin embargo, anticipó que las exportaciones argentinas podrían crecer y ocupar una mayor proporción de esos cupos.

Por su parte, Gastón Santiesteban, director de Política de Mercados de la Subsecretaría de Mercados de la Nación, expuso la visión del gobierno sobre la inserción internacional de Argentina y el rumbo de la política comercial. “Los gobiernos negocian lo que el sector privado quiere. Esa es nuestra máxima”, afirmó, al explicar la importancia de mantener un vínculo directo con los distintos sectores productivos y, particularmente, con la industria frigorífica.

En ese sentido, explicó que su presencia en el encuentro respondió al interés de escuchar las demandas de la cadena de ganados y carnes. “Nos tomamos el tiempo de venir acá porque tenemos presente a la industria frigorífica”, señaló.

Respecto de la estrategia internacional, defendió una apertura comercial más decidida y explicó que responde a una definición vinculada con la posición geopolítica del país. “Una apertura agresiva en materia de mercados tiene una lógica muy clara. Argentina es un país democrático, occidental y con costas sobre el Atlántico. Eso es una ventaja”, afirmó.