En el marco de la Jornada sobre estrategias biológicas organizada por la Mesa de BPA de la ciudad de Río Cuarto, se lanzó oficialmente la sexta edición del EnBio, que este año abordará dos grandes ejes temáticos agronómicos: estrés abiótico y bioestimulación de plantas, por un lado, y estrés edáfico y bioestimulación de suelos, por el otro. El evento regresa a la provincia de Córdoba y se llevará a cabo los días 24 y 25 de febrero en Río Cuarto.

Ensayos descentralizados y con fuerte dinámica a campo

Una de las grandes novedades de esta edición es que los ensayos tradicionales no se concentrarán en el predio del evento como en años anteriores. A pedido de grandes organizaciones, una parte de ellos se desarrollará en el marco de La Ruta de los Biológicos —organizada por CREA Sur de Santa Fe y EnBio— donde se busca evaluar tecnologías capaces de mitigar el daño generado por estrés abiótico en soja, mientras que ensayos similares tendrán lugar en la región de Catriló (La Pampa), a cargo del proyecto Larti 360 de Lartirigoyen donde se evaluarán bioinsumos específicos para esa región del país.

Biológicos a campo el primer día:

De todos modos, el primer día del EnBio (24 de febrero) incluirá una recorrida técnica a un establecimiento líder de la zona, estructurada en cuatro estaciones claves: la primera girará en torno a las mezclas y coadyuvantes capaces de lograr sinergia con los productos biológicos. Habrá demostración de aplicación con drones en vivo y mezclas de trichorema, bacillus, algas marinas y otros biológicos.

La segunda estación propone mirar el sistema buscando integrar en lugar de apilar soluciones. ¿Se puede medir la predictibilidad del sistema en lugar de la consistencia de un único producto? ¿Cómo y con qué tecnologías se evalúa el sistema?

La tercera estación se enfocará en el uso de cámaras multiespectrales y sensores especiales (luz visible e infrarrojo cercano) para medir el NDVI, evaluando el desarrollo, vigor y estrés de los cultivos tratados con biológicos.

La cuarta estación abordará experiencias sobre uso de biológicos en maní, soja y maíz en la región. Definición de biomarcadores y estratificación por ambiente. Y sobre todo planteando una pregunta quizás incómoda: ¿Son los ensayos de rendimiento promediados a nivel de lote estructuralmente capaces de captar la mayoría de los efectos de bioestimulación?

El Simposio

El miércoles 25 tendrá lugar el tradicional simposio con disertantes de primer nivel que abordarán la bioestimulación de suelos y cultivos. El panel estará integrado por destacados especialistas nacionales —investigadores, asesores, productores con experiencia aplicada, científicos del CONICET y docentes de la UNRC— entre ellos el Dr Fabricio Cassan, la Ing Laura Boiero y la Ing Tania Taurián con la experiencia que financia Fontagro en Argentina sobre uso de biológicos.

Además, se contará con la presencia de referentes internacionales como la Dra. Martha Isabel Gómez Álvarez (Investigadora Ph.D. Senior de Agrosavia Colombia). Directora de Vinculación de Agrosavia Colombia; y el Dr. Lucas William Mendes (Profesor asistente en el Centro de Energía Nuclear en Agricultura de la Universidad de São Paulo, Brasil), especializado en microbiología de suelos aplicada y microbioma.

Los mundos invisibles que sostienen la tierra

Precisamente el Dr Lucas Mendes le aporta una perspectiva fascinante al evento. El trabajo de Mendes se ubica a escala microscópica, allí donde los hongos, bacterias, virus y arqueas tejen en silencio el destino de los suelos sudamericanos. La gran promesa de su propuesta es que no es contemplativa sino transformadora: al estimular una mayor biodiversidad microbiana, la agricultura moderna podría reducir drásticamente su dependencia de muchos insumos tradicionales. A través de la exudación radicular, las plantas se comunican con este microbioma del suelo y reclutan microorganismos benéficos. Mediante herramientas de vanguardia molecular (secuenciación de ADN/ARN y metabolómica), la ciencia hoy descifra este diálogo secreto para diseñar manejos agronómicos más inteligentes y sustentables.

Gratis, pero con cupos limitados:

La participación en EnBio 2027 es gratuita, pero con cupo de participantes. La inscripción ya está abierta en www.agribio.ar.

Adhieren a este evento: Acsoja, Aapresid, Maizar, Mesa de Buenas Prácticas de Rio Cuarto, Aapce, Fearca, Ciafba, Cabio, Ciafa, Cluster de alfalfa de Córdoba, Cluster Agtech y otras instituciones locales.