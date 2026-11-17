Desde la Secretaria Privada de la Municipalidad de 9 de Julio, informaron que la Intendente María José Gentile, mantuvo una reunion este lunes 16, en Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 “Mercedes Vázquez de Labbé”, con los alumnos que desarrollaron el proyecto “Red inteligente de monitoreo de napas y prevención de inundaciones”, seleccionado entre los cinco finalistas del certamen nacional “Solve for Tomorrow”, organizado por Fundación Conciencia y patrocinado por Samsung.

Durante el encuentro los estudiantes le explicaron a la Jefa comunal, acompañada por la Subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, y la Directora de Educación, Marisa Poratti, los alcances, el funcionamiento y los objetivos de este proyecto tecnológico, pensado para realizar un seguimiento de los niveles de las napas y contribuir a la prevención de eventos hídricos. A su vez, esta herramienta podría aplicarse al sector agrícola para establecer calendarios de siembra y cosecha, aseguraron.

Cabe destacar que el equipo de la Técnica 2 constituye el único proyecto que representa a la provincia de Buenos Aires en esta instancia final, un logro de enorme relevancia para Nueve de Julio y para toda la comunidad educativa, sostuvieron desde el Municipio

La definición del certamen tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre, fechas en las que se desarrollará la instancia final y se conocerá al proyecto ganador, luego de una competencia que reunió más de 500 propuestas de todo el país.

Este logro tiene como antecedente el taller presencial impulsado por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Producción, para acercar al gigante tecnológico a nuestra ciudad. Desde el Municipio se destaca y acompaña con orgullo el camino recorrido por los estudiantes, poniendo en valor su talento, compromiso y capacidad para transformar el conocimiento en soluciones concretas que pueden mejorar la vida de toda la comunidad.