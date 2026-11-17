La Municipalidad de Nueve de Julio exprese su profundo pesar y repudio ante los hechos de vandalismo y robo registrados durante el pasado fin de semana en el cementerio de la localidad de Morea, donde autores ignorados provocaron daños y sustrajeron distintos elementos, atentando contra un espacio de profundo valor afectivo y respeto para toda la comunidad.

Se trata de actos absolutamente repudiables, que no solo afectan el patrimonio público, sino que además constituyen una falta de respeto hacia la memoria de quienes allí descansan y hacia sus familiares.

Ante lo sucedido, se informa que se está desarrollando una exhaustiva investigación policial, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables, para que respondan ante la Justicia por lo ocurrido.

El municipio manifiesta su solidaridad con los vecinos de Morea y reafirma su compromiso con el cuidado y la preservación de los espacios públicos y comunitarios.