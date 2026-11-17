Desde la Subcomisión de Hockey de Comisión Directiva de Club San Martin pusieron en valor el trabajo deportivo que durante todo este año 2026 tuvieron los equipos de Hockey Femenino del Club.

Ya en las instancias finales – Playoffs-, el pasado sábado 14 y el domingo 15 de noviembre jugaron en la ciudad de Junín las categorías Séptima y Quinta división, tras haber logrado la clasificación para esta competencia.

Cabe destacar que la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, la liga tiene 12 equipos en competencia, divididos en dos zonas, donde los cuatro primeros de cada zona clasifican a los playoffs, buscando el campeón del año de la categoría.

En ese marco las jugadoras de San Martin vivieron este el fin de semana en Junín dos intensas jornadas deportivas y de interacción, donde se hospedaron en cabañas de la vecina ciudad, compartiendo buenos momentos como equipo.

Séptima

En cuanto a la competencia, la categoría Séptima, ganó el primer partido ante Lincoln y pasó a semifinales, donde perdió ante el equipo de Club Atlético 9 de Julio.

El domingo disputó el tercer puesto ante el local, Club Social de Junín, y terminó cuarta de 12 equipos.

Quinta

En cuanto a la Quinta Categoria, debutó con una derrota 2 a 1 ante Sarmiento de Junín.

Después empató con Saladillo, y perdió en la definición por penales australianos. Cerró el torneo con un triunfo 5 a 2 sobre Bolívar y terminó séptima de 12 equipos.

Valla menos vencida

A la hora de la entrega de premios, las arqueras Franchesca Maldonado (Séptima) y Ema Pittatori (Quinta) recibieron medalla por la valla menos vencida.

En tanto que el próximo fin de semana (21 y 22/11) se jugara en la ciudad de Lincoln, las categorías 6ta. y Primera.

En esta oportunidad por clasificación, competirá la categoría de Primera Division

Agradecimientos

Desde la sub Comisión de Hockey, agradecieron al entrenador Prof. Marcelo “Chelo” Basile, a la coordinadora de la tira competitiva, Prof. Jorgelina “Coli” Faure, y a todas las familias del Santo que nos acompañaron a lo largo del año y el fin de semana ultimo.