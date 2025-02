“Siempre le pone mucha garra”: La expresión de Analia, la mama de Mariano Navone

Desde El Regional Digital habíamos compartido el análisis del mundo tenístico de 9 de Julio sobre la victoria de Argentina en Copa Davis ante Noruega, y en especial el juego que entrego Mariano Navone, logrando el tercer punto y que le permitió avanzar en la serie, al equipo argentino.

Desde el entorno familiar de Mariano, su mama, Analía Vizzon compartió con El Regional Digital, parte de la intimidad de cómo viven estos partidos, y como lo vieron los días 30 y 31 de enero pasado en Oslo, Noruega, señalando “Nosotros, como familia siempre nos gustó el tenis, toda la vida fuimos a ver la Davis, era como un plan siempre que se podía, íbamos cuando podíamos Luis y yo, después los cinco. Así que, bueno, fue ya una emoción bárbara la convocatoria de Mariano».

Analia comento que era muy probable al bajarse Cerundolo (Francisco), le tocara jugar a el quinto punto, «era la lógica de la serie y si lo elegían a él, la verdad que hizo que se viviera con muchos nervios, era como demasiado un debut y tener que cerrar una serie en un quinto punto representando a Argentina. Así que fue como con muchos nervios», reconoció su madre.

Nos lloramos todo

La familia Navone vio los partidos de la Copa Davis de Noruega en distintos lugares, por cuestiones laborales, en 9 de Julio sus padres, Luis y Analia, mientras que en otros puntos, sus hermanas, Lucia y Pilar, conto Analia y destaco que «Mariano estaba contento, por lo que debía enfrentar. Estaba decidido, lo motiva mucho, siempre le pone mucha garra a todo, pero eso lo motiva especialmente y sabíamos todas las contras de esta serie, porque no es un problema la Davis, los rankings, es un problema de que el local elige la superficie, las condiciones, entonces era la superficie de que los argentinos no juegan, bajo techo, rápido, en un estadio chico, la temperatura con el quinto del mundo, un montón de cosas, que se daban y era una serie para respetar mucho, no era la lógica que Argentina la ganara”, analizo.

Por ultimo la madre de Mariano Navoen, reconoció que durante los dos días fue sufriendo cada punto, cada cosa de todos los jugadores, pero sobre todo valoramos muchísimo el grupo que vimos que se armó, la armonía, la buena onda de los jugadores, del capitán, de todo, y él siempre estuvo muy contento, se lo ve, siempre súper feliz y bueno, acá lo miramos siempre con Luis, solos, miramos todos los partidos y bueno, unos nervios infernales y después muchísima emoción, nos lloramos todos, más de verlo y de ver las cosas lindas que nos mandaron y todo lo que te mandan y las cosas, y llegan mensajes de gente insólita, de amigos de no tanto, preciosos, la verdad que estamos muy felices, destaco la convecina nuevejuliense.