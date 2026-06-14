Si lo dice Jorge Malatini: Para el piloto de acrobacias aéreas, «AgroActiva Vuela» mejora cada año

La reciente edición de Agro Activa 2026, que dentro de su espacio se desarrollo una nueva Agro Activa Vuela, un encuentro único del país que propone la reunión de prestadores de servicios aéreos para el agro, volvió a revalidar la propuesta, con la respuesta por parte de este sector de la aviación de nuestro país, al que se sumaron aeronaves de empresas que visitaron la muestra.

Durante los cuatro días de la Agro Activa, el publico pudo disfrutar durante la mañana y la tarde las acrobacias Elio Skare, Pablo Quintero, Sergio Marinhas y Jorge Malatini fueron quienes se robaron miradas, fotos y videos de lo que hacían con sus aviones en el aire de AgroActiva.

Uno de estos acróbatas del aire, Jorge Malatini, quien tiene 46 años haciendo acrobacias y acompaña a Agroactiva desde sus orígenes. «Venimos a divertirnos y a ayudar a entretener a toda esta gran familia del campo y la aeronáutica», relató Malatini, conto al lado de su Pitts Special (monoplaza y biplaza), además de comandar los colores de Red Bull en un Extra 300 en distintos eventos masivos del continente americano.

​Malatini, un verdadero virtuoso que diseña su rutina en el aire combinando loopings, tirabuzones, snap rolls, hammers y vuelos a filo de cuchillo, coincidió en la importancia de la concentración absoluta: «En mi cabeza tengo una tablita de maniobras, pero voy mirando el viento, la altura y la energía. Cuando estoy haciendo una maniobra, ya estoy pensando en la que viene para poder armonizar. El avión, si uno no está metido adentro de él, puede ser de alto riesgo», advirtió con la sabiduría de las décadas en el aire.

En dialogo con El Regional Digital aseguro que su participación en Agro Activa se da desde el segundo o tercer año cuando comenzó Agro Activa Vuela, estábamos con Sergi Marinhas, recuerda y agrega somos los mas veteranos que estamos en las exposiciones

Malatini, en su análisis el experimentado piloto de avión de la ciudad de Carlos Casares y con muchos amigos del partido de 9 de Julio, comento que Agro Activa año a año va mejorando y realmente esto se debe a tiene una pista para la parte de la llegada de los que pueden hacer negocios para venirse en avión. Aparte han colocado balizamientos, y vemos que año a año, el parque de aviones va creciendo. Tambien el publico se acerca aquí y hasta puede subirse a uno de estos aviones y hacer un vuelo de bautismo. Aquí llegan 50/70 aviones por día, antes no sucedía esto, aseguro Jorge Malatini.

https://youtu.be/WTCmYrqiY6M