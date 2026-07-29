Fue a una comisaría a preguntar por un amigo y terminó preso: tenía pedido de captura

Un hombre de 32 años quedó detenido en Trelew luego de protagonizar una insólita situación: se acercó a una comisaría para averiguar si un amigo había sido detenido y los policías descubrieron que él mismo tenía un pedido de captura vigente.

El episodio ocurrió en la Seccional Tercera de la ciudad chubutense, ubicada en la zona de Los Alerces y pasaje Tacuarí, en inmediaciones del barrio Ampliación Primera Junta.

Según informaron fuentes judiciales, el sujeto llegó hasta la dependencia policial con la intención de consultar si un conocido suyo había sido aprehendido recientemente. Los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes y confirmaron que el amigo por el que preguntaba se encontraba alojado en otra comisaría de Trelew.

Sin embargo, la consulta del hombre despertó sospechas y los agentes decidieron profundizar la verificación de sus datos personales. Fue entonces cuando constataron que sobre él pesaba una orden de captura solicitada por la jueza penal Mirta del Valle Moreno.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a detenerlo y quedó a disposición de la Justicia. La curiosa escena terminó con el propio buscado acercándose voluntariamente hasta una dependencia policial que finalmente lo dejó tras las rejas.