Familias Solidarias: El Municipio de 9 de Julio adhirió a un convenio con el gobierno provincial

La Municipalidad de Nueve de Julio suscribió un convenio de cooperación con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, destinado a fortalecer el proyecto Familias Solidarias – Familias de Acogimiento Familiar de 9 de Julio, con el objetivo de brindar protección y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que, de manera transitoria, se encuentren separados de su grupo familiar de origen.

En este marco, el Municipio dispondrá inicialmente de tres plazas para brindar atención específica y personalizada a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, en contextos familiares transitorios y de acuerdo con las medidas de protección de derechos determinadas por las autoridades competentes.

El programa surge como respuesta a situaciones en las que, luego de agotarse distintas estrategias de intervención para revertir vulneraciones de derechos, resulta necesario adoptar una medida de protección excepcional. En estos casos, y cuando no existen referentes familiares o comunitarios que puedan asumir temporalmente el cuidado, se procura ofrecer una alternativa de convivencia familiar que permita evitar la institucionalización y preservar los vínculos, la identidad y el centro de vida de cada niño, niña o adolescente.

La propuesta contempla distintas modalidades de acogimiento, de acuerdo con las necesidades y el tiempo de permanencia requerido. Se trata de un cuidado integral, temporal y no institucional, en el que una familia de la comunidad brinda alojamiento, contención y acompañamiento sin sustituir a la familia de origen, mientras los equipos especializados trabajan para fortalecer los vínculos y definir una alternativa de egreso acorde al interés superior del niño.

La iniciativa también busca fortalecer las redes afectivas y sociales de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo vínculos seguros y modelos saludables que contribuyan a su desarrollo. De esta manera, se plantea una respuesta comunitaria y solidaria frente a situaciones de vulnerabilidad, con el acompañamiento permanente del Estado y de equipos profesionales especializados.

Las familias interesadas en participar deben ser mayores de 25 años, residir en el partido de Nueve de Julio desde hace al menos dos años y contar con la conformidad de todos los integrantes del grupo conviviente. También es necesario no tener antecedentes penales ni denuncias por violencia fmailiar; no tener voluntad adoptiva ni estar inscripto en registro de adopción; no ser deudor alimentario; poder concurrir a charlas y encuentros; y aceptar los mecanismos de supervisión y control correspondientes. El proceso contempla instancias de información, evaluación psicológica y socioambiental, entrevistas y análisis de documentación, además de un seguimiento permanente una vez concretado el acogimiento.

El Programa de “Familias Solidarias” se encuadra legalmente en base a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la Ley Nacional 26.061, la Ley Provincial 13.298 y sus decretos reglamentarios.

El programa forma parte de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y cuenta con un equipo técnico integrado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y una estimuladora temprana, que articula su labor con organismos municipales, instituciones educativas, judiciales y de salud, garantizando el acompañamiento y la protección integral durante todo el proceso.