Visión: «El cambio ya se produjo y Argentina va a ir por ese camino»

En la UPA 2026 organizada por la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, el foco del encuentro estuvo en como gestiona la empresa agropecuaria ante el actual escenario económico y político de Argentina.

En el Living Agrícola, tres empresas de la zona compartieron sus experiencia de adecuación, pero ello no es actual. Son empresas que han sabido adecuarse a los distintos escenarios de al menos en los últimos 20 años.

El encuentro de productores Aapresid que se realizo en Sociedad Rural de 9 de Julio, tuvo en el primer panel a las empresas, Tomas Hnos. La Bragadense y Grobocopatel hnos., tres compañías que cuales sea el escenario no han dejado de proyectarse y de invertir, además de adecuarse a las demandas del mercado.

En el caso de La Bragadense, con base en la ciudad de Bragado y una presencia en un amplio radio sobre ruta nacional 5 y en la provincial 65, llegando casi al limite con Santa Fe, desde la Sucursal 9 de Julio, su Gerente Gral., Ing. Agr. Agustín Otaegui, compartió la visión de la empresa, destacando que en los últimos dos a tres años cambio la dinámica argentina y se ha vuelto un mercado distinto al anterior, creo que hoy la gestión de la empresa agropecuaria, es clave en la búsqueda de eficiencia por metro cuadrado productiva, es trascendental para estos años», sostuvo en dialogo con El Regional Digital.

Otaegui evaluó que «el cambio no se produjo del día para la noche, la empresa se viene preparando ante los escenarios posibles y el cambio que vino, solamente acelero algunas ideas que se venían pensando«, sostuvo.

En el caso de La Bragadense, dijo que «la empresa agropecuaria es muy dinámica, por lo que el cambio fue rápido», además subrayo que «esto es un cambio continuo, donde las condiciones del mercado se van profundizando desde que asumió el nuevo gobierno, y esto vino para quedarse«, opino.

En esa eficiencia como empresa, Agustín Otaegui, dijo que en La Bragadense, el cliente es el centro. Nuestra empresa tiene servicios, necesita de una inversión permanente para dar calidad y competividad que requieren nuestros clientes, y la expansión es nuestra base.

Por ultimo, el interlocutor de la empresa La Bragadense, compartió que son optimistas, donde seguimos invirtiendo con varias líneas de inversión en activos y estructuras física, que confirman nuestra decisión, de que la Argentina va en un camino de mayor producción y eficiencia, además mayor incorporación de tecnología, que hace 5/10 años no estaba. Creemos que el cambio ya se produjo, y si bien el próximo año es electoral, creo que la Argentina va a continuar por este camino definitivamente.