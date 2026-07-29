Conmoción en el sur bonaerense por la muerte de una joven árbitra en un trágico choque

La ciudad de Tres Arroyos y el fútbol del sur bonaerense atraviesan horas de profundo dolor tras la muerte de Maite Otaegui, la joven árbitra de 24 años que perdió la vida este martes luego de un violento siniestro vial ocurrido sobre la avenida Constituyentes.

El hecho se registró durante la mañana, alrededor de las 10, en avenida Constituyentes al 550, a pocos metros de la cancha del Club Huracán. Según informaron fuentes policiales y consignaron los medios locales La Voz del Pueblo y LU24, por causas que aún son materia de investigación, un Chevrolet Astra conducido por un joven de 23 años perdió el control tras impactar contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que se encontraba estacionado y sin ocupantes.

Luego del primer impacto, el automóvil realizó un trompo y terminó chocando de costado contra un árbol ubicado sobre la rambla central de la avenida, lo que provocó importantes daños en el vehículo.

Otaegui viajaba como acompañante y sufrió las lesiones más graves. Tanto ella como el conductor fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital Pirovano de Tres Arroyos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas después se confirmó el fallecimiento de la joven. El conductor permaneció internado con heridas de menor consideración.

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, agentes de Tránsito, personal del servicio de emergencias y Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar la mecánica del siniestro. La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFIJ Nº 13 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad tresarroyense y especialmente en el ambiente deportivo. Maite Otaegui se desempeñaba como árbitra de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, donde era reconocida por su compromiso, y también había dirigido encuentros en Claromecó. Además, se había recibido de enfermera.

Tras conocerse su fallecimiento, clubes e instituciones deportivas expresaron su pesar a través de las redes sociales. Desde el Club Huracán de Tres Arroyos anunciaron la suspensión de todas las actividades futbolísticas de la jornada “en señal de respeto y duelo”, mientras que la Asociación Civil Deportiva Cristiana recordó a Otaegui como “amiga de la casa” y destacó su colaboración como enfermera y árbitra en distintas competencias. También el Club El Nacional manifestó sus condolencias y aseguró que “será recordada por todo el fútbol tresarroyense”.

Las circunstancias que derivaron en el accidente continúan siendo investigadas mientras familiares, amigos y toda la comunidad deportiva despiden con profundo dolor a la joven árbitra.