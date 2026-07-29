Medioambiente: Se realiza el reciclado de neumáticos en desuso

La Municipalidad de Nueve de Julio realizó ayer, desde su Planta de Reciclado, la primera carga de neumáticos en desuso con destino al CEASMSE. A su vez, otro importante volumen será trasladado al Autódromo Municipal, donde el Auto Moto Club de 9 de Julio trabajará en su reutilización para distintos sectores del trazado.

La iniciativa permite avanzar en el saneamiento del predio y retirar un residuo que representa un riesgo ambiental por su alta inflamabilidad, su prolongado tiempo de degradación —puede superar los 500 años— y porque, cuando queda abandonado y acumula agua, puede convertirse en un sitio propicio para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.



Además, la quema de neumáticos libera gases y sustancias tóxicas, mientras que su recuperación permite avanzar hacia un modelo de economía circular.

Se estima que alrededor del 55% de sus componentes puede ser reciclado, aunque actualmente solo se recupera una pequeña proporción de los neumáticos descartados.

Desde el Municipio se destacó la importancia de promover la recuperación y reutilización de estos materiales, transformando un residuo de difícil disposición en un recurso útil y contribuyendo al cuidado del ambiente y la salud de la comunidad.