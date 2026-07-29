El Provincial: Destacan como positiva la reunión entre integrantes de la Sociedad de Fomento y funcionarios Municipales

Finalmente este miércoles tal como estaba previsto se realizo la reunión entre vecinos de la localidad de El Provincial, a través de la Sociedad de Fomento y funcionarios municipales, con el objetivo de dar una respuesta a hechos de inseguridad que se venían denunciando y que tomaron estado publico al darse a conocer a través de El Regional Digital.

Cabe destacar que dichos vecinos habían accionado fuertemente en el Concejo Deliberante del distrito, a punto tal que los ediles debieron parar la ultima sesión por la insistencia de respuestas que estos reclamaban. Además en la ultima semana volvieron a presentar una nota ante el municipio solicitando una reunión, la que aun no se había dado, tras lo asegurado por autoridades municipales en una gacetilla de prensa que darían una reunión.

A ello sumar las declaraciones periodísticas de la señora Intendente, María José Gentile, quien informo que estaban trabajando para dar una respuesta concreta a los pedidos.

En cuanto a la reunión dada hoy se dio en el Salón de las Américas encabezadas por el Sub Secretario de Seguridad, Fabian Beltran, la Coordinadora de Delegaciones Municipales, la Delegada Municipal de El Provincial, Candela Sparano, y miembros de la Sociedad de Fomento de El Provincial. Tambien asistieron del programa «Ojos en Alerta» y de Policía Comunal.

Como respuesta los vecinos se llevaron el compromiso de la puesta en funcionamiento del Destacamento de Policía de la localidad, el cual esta habilitado para tal función, sin embargo esta en abandono y con gran deterioro. Otra fuente de la reunión consultada, dijo son buenas noticias.

Tras la reunión, se difundió una comunicación por parte de la Delegación Municipal a los vecinos, acerca de la reunión, en la que subrayan: