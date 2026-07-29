Expo Palermo: Para Yomel es el punto de encuentro desde hace 50 años de manera continua

Paso la 138º Expo Rural Palermo organizada por Sociedad Rural Argentina y en ese marco las empresas volvieron a revalidar su compromiso con la matriz agropecuaria. Es el caso de Yomel que cuenta con el valor de ser una de las pocas empresas de tener una continuidad ya de 50 años de asistir a la muestra parlmetina.

Muestra de ello, el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y Carlos Solanet, de La Rural S.A, entregaron a la empresa nuevejuliense un reconocimiento por la trayectoria de exponer durante medio siglo; y que recibió la Lic. Andrea Medica, responsable de comunicación y marketing en Yomel.

Acerca de la participación en esta ultima edición, Gustavo Cichello, responsable de Grandes Clientes en Yomel, comento a El Regional Digital que la empresa en esta exposición conto que Palermo es un punto de encuentro, además de tener un cumplimiento año a año y celebro que es una de las pocas del sector con tantos años en exponer aquí.

Chichello dijo que ese punto de encuentro es con grandes clientes y usuarios, además de interesados, para plantearles la actualización de porfolio, e hizo foco sobre dos maquinas que aportan cuidado y dan calidad al henolaje, como lo son la roto enfardadora Serrana 525 CUT y la Mistral 680 DF. Según el vocero de Yomel, en la empresa en los últimos años se hace mucho hincapié en la conservación del forraje, donde validamos con maquina que nos confecciona micro silos (Mistral 680DF), y la Serrana es herramienta con cámara fija mixta con rotor picador y dando opción a aquellos pequeños productores que pueden tener acceso a esta herramienta que entrega un rollo picado.

Serrana 525 CUT

Acerca de la linea Serrana, es una maquina que comprime un rollo de 1,25mts. por 1,20 el mayor volumen posible, alcanzando un rollo de 300 kilos, a su vez es versátil, porque puede confeccionar húmedo y seco, subrayo.

Mistral 680 DF

Acerca de la Mistral 680 DF, única en el mercado desde hace cuatro campañas, el referente comercial de Yomel informo la inicial eran las alfalfas, pero vemos que ya se expandió, donde estamos por arriba de los 300.000 micro silos confeccionados y lo que estamos viendo que supera nuestras exceptivas, en lo que es la conservación, que en principio era un año( valor nutricional de planta al pie a un año), hoy hay usuario nos aseguran que han superado el año y medio sin perder las propiedades físico químico, que es lo que le da realce al forraje.