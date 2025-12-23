Sesión Preparatoria: Concejales aprobaron un aumento de un 20% en la mayoría de Tasas Municipales

En su primera sesión con la nueva conformación del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, los ediles además de dar tratamiento a varias documentaciones, también se abocaron a discutir y debatir lo que estaba en el orden del Dia, el Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal sobre Ordenanza Impositiva del Ejercicio 2026, siendo la documentación 596/25 y 597/25.

Tras el trabajo en las comisiones y al no haber un consenso por parte de los bloques es que se firmo un dictamen por mayoría con el voto del PRO y de La Libertad Avanza y un dictamen por minoría, con la firma del Bloque UCR.

En el primero de los casos, buscaba un aumento en las Tasas, en ABL un 35% y en Tasa de Red Vial, el 50%. Mientras que el dictamen con firma de la UCR, solicitaba un aumento del 20% de las tasas, basado esto en la proyección de inflación que se prevé para el ejercicio 2026, según el BCR, argumento el concejal Ignacio Palacios.

La sesión que inicio minutos antes de las 20hs., tuvo un cuarto intermedio a las 22:30hs y prosiguió hasta las 03 AM de este martes 23.

A la hora de votar los ediles aprobaron por mayoría el dictamen presentado por el Bloque UCR, que solicito un aumento del 20% en las Tasas Municipales, a excepción de algunas administrativas. Votaron por la positivo los concejales de UCR, PRO y Fuerza Patria, se abstuvo de votar, el Bloque La Libertad Avanza, que ya había anticipado su voto.

Por su parte la ordenanza de aumento en la Tasa de Bomberos Voluntarios, recibió el voto unánime del cuerpo legislativo.

El próximo paso se dará el lunes 29 con la Sesión de Mayores Contribuyentes que deberán aprobar o desaprobar lo tratado por los ediles.

Previo al tratamiento legislativo, el Concejal Ignacio Palacios en dialogo con El Regional Digital se refirió al dictamen de la UCR, indicando que lo presentado por el Ejecutivo municipal no plantea obras o la incorporación de maquinarias, y este es un pedido de Sociedad Rural de 9 de Julio y de otras entidad, dijo.

El proyecto también presentado por la bancada radical contemplo el no pago de tasa red vial para aquellos productores presentado en emergencia hídrica.