Ser Agricultor, es la vida que miles de familias eligen en 9 de Julio

Hoy martes 8 de septiembre en nuestro país celebramos el Día del Agricultor, conmemorando, que en el año 1856 se fundó la primera Colonia Agrícola Argentina en Esperanza, en la Provincia de Santa Fe, y por este motivo se celebra el Día del Agricultor.

Desde Sociedad Rural de 9 de Julio entendemos que el Agricultor es alguien que no deja de invertir para generar, granos, carnes, leches, hortalizas, frutas, productos bases de nuestra alimentación y que, si ello no se produce, y faltara, sin ser apocalíptico, causaría serios conflictos en la humanidad.

Pero ser Agricultor es un estilo de vida, y es la que, en 9 de Julio, miles de familias eligen. Trabajando y cuidando la tierra, de ver cómo uno pone la semilla; porque como decimos en el campo, la tenencia de la tierra es un préstamo que nos hacen nuestros hijos y que debemos cuidar para ellos como próxima generación.

Por ello en Sociedad Rural de 9 de Julio destacamos que quien está en ese ruedo de producir, que se apasiona con semejante tarea, hoy los saludamos y celebramos este Día.