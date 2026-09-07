Se trabaja en la organización de la primera Ronda de Negocios Regional de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, junto con la Cámara de Comercio e Industria local, llevará adelante por primera vez en el distrito una Ronda de Negocios Regional, una iniciativa destinada a fortalecer los vínculos comerciales y potenciar el desarrollo productivo de la región.

El encuentro se realizará el 29 de octubre de 2026 y reunirá a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de distintos rubros, con la participación de representantes de localidades ubicadas en un radio de entre 200 y 250 kilómetros de Nueve de Julio.

La propuesta busca generar un espacio concreto para establecer nuevos contactos comerciales, identificar potenciales clientes y proveedores, generar alianzas estratégicas y ampliar las posibilidades de crecimiento para empresas y emprendimientos de la región.

La actividad será organizada conjuntamente por la Municipalidad de Nueve de Julio y la Cámara de Comercio e Industria, con el objetivo de promover el intercambio entre los distintos actores del sector productivo y comercial.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse hasta el 20 de septiembre a través del sitio oficial:

https://www.9dejulio.gov.ar/ronda_negocios

Desde el municipio y la entidad empresarial se invita a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios a participar de esta primera Ronda de Negocios Regional, que busca consolidar a Nueve de Julio como punto de encuentro y articulación para el desarrollo económico de la región.