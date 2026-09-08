Como le fue a la industria de la maquinaria agrícola en el rubro ventas en el primer semestre de 2026

En el presente artículo se analiza el desempeño de las ventas de maquinaria agrícola a nivel nacional durante el primer semestre de 2026, a partir de los datos provistos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las cifras de montos facturados, originalmente expresadas en precios corrientes, se deflactaron para aislar el efecto del incremento de precios utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En consecuencia, los montos aquí presentados se expresan en pesos constantes de junio de 2026.

1. Evolución de las ventas totales

Según datos del INDEC, entre enero y junio de 2026 se comercializaron en Argentina 7.907 unidades de maquinaria agrícola, considerando tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos. Este volumen representa una caída del 7,1% respecto del primer semestre del año anterior y se posiciona 10% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

En términos de valor, la facturación acumulada durante el primer semestre alcanzó $ 1,38 billones, lo que implica una contracción real del 19,6% interanual y se ubica 17,7% por detrás del promedio del último quinquenio. La caída de la facturación se explica fundamentalmente por cambios en la composición de las ventas, dado que durante el último semestre ganaron participación los implementos, cuyo valor unitario resulta inferior al de las demás categorías, y por una disminución en el valor real promedio facturado por unidad.

Por su parte, como adelanto de los números de julio, los datos de patentamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran un fuerte repunte, con un total de 696 unidades patentadas, marcando un alza del 16,6% interanual en comparación con julio de 2025. La mejora fue liderada por las cosechadoras y los tractores, precisamente los segmentos que mostraron una mayor caída en los seis meses previos. Este cambio de tendencia fue impulsado por estímulos comerciales concretos que activaron la demanda, tales como mejores líneas de financiación, herramientas de canje de granos y promociones de venta.

En cuanto al origen de los equipos comercializados durante la primera mitad del año, la información del INDEC permite realizar un análisis parcial, ya que el organismo no discrimina entre maquinaria nacional e importada para todos los segmentos. Específicamente, no releva el origen de las sembradoras por aplicación de la normativa de secreto estadístico, pero sí lo hace para el resto de las secciones. De esta manera, considerando únicamente cosechadoras, tractores e implementos, se evidencia que el 18,3% de las unidades vendidas durante el primer semestre fue de origen extranjero, frente al 15,6% registrado en igual período de 2025. Este incremento se explicó principalmente por los tractores, segmento en el que la participación de los equipos importados pasó del 16,3% al 28,4%. Por el contrario, la proporción de equipos importados de cosechadoras e implementos se redujo respecto a 2025.

2. Evolución de las ventas por tipo de maquinaria agrícola: cae la facturación de todos los segmentos, pero crecen las unidades vendidas de implementos y sembradoras

Al analizar la composición de las ventas, los implementos se mantuvieron como el segmento con mayor cantidad de unidades comercializadas. Entre enero y junio se vendieron 4.175 equipos, equivalentes al 52,8% del total. Esto implica un incremento de casi 8 p.p. en su participación respecto a igual período de 2025, y su mayor participación desde el inicio de la serie. Tal como se mencionó en el apartado anterior, este cambio en la composición de las ventas agregadas genera un impacto en la facturación total, siendo este segmento el de menor valor unitario. Los tractores se ubicaron en segundo lugar, con 2.404 unidades y una participación del 30,4%, seguidos por las sembradoras, con 870 unidades y el 11% del mercado. Finalmente, las cosechadoras totalizaron 458 unidades, representando el 5,8% de las ventas del semestre.

En términos de facturación, los implementos y los tractores lideraron las ventas con una participación prácticamente idéntica. Las ventas de implementos alcanzaron $ 416.200 millones y las de tractores $ 415.100 millones, representando el 30,1% del total de las ventas en cada caso. Por su parte, las cosechadoras facturaron $ 310.100 millones, con una participación del 22,5%, mientras que las sembradoras aportaron $ 239.900 millones, equivalentes al 17,4% del monto total.

En el caso de los implementos, las ventas alcanzaron 4.175 unidades durante el primer semestre, lo que implica un incremento del 9,1% respecto del año anterior y del 6,8% frente al promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, la facturación del segmento totalizó $ 416.200 millones, marcando una contracción del 15,9% en términos reales y ubicándose 2,9% por debajo del promedio del último quinquenio. Esta divergencia entre cantidades y montos estuvo asociada a una caída del 22,9% interanual en el valor unitario promedio, siendo la mayor reducción proporcional del precio de los distintos tipos de maquinaria.

Por el lado de los tractores, se comercializaron 2.404 unidades entre enero y junio de 2026, un 26,6% menos que en igual período de 2025 y un 31% por debajo del promedio de los últimos cinco años. La facturación totalizó $ 415.100 millones, registrando asimismo una contracción real del 26,9% interanual y del 33,6% frente al promedio histórico reciente. A diferencia de lo observado en otros segmentos, el valor unitario promedio de los tractores fue el único que permaneció prácticamente estable respecto del año anterior, con una disminución real de apenas 0,5%, atribuyéndose la caída enteramente a la menor cantidad de unidades vendidas.

Las sembradoras registraron ventas por 870 unidades, marcando un crecimiento interanual del 2,4%, aunque este volumen todavía se ubicó 6,8% por debajo del promedio del último quinquenio. En términos de valor, la facturación totalizó $ 239.900 millones, lo que implica una caída real del 4,1% respecto del primer semestre de 2025 y del 17,8% frente al promedio de los últimos cinco años. El valor unitario promedio disminuyó 6,3% interanual y se posicionó 11,5% por debajo del promedio.

Finalmente, se vendieron 458 cosechadoras durante el primer semestre, un 17,9% menos que en igual período del año anterior, aunque este volumen se mantuvo prácticamente en línea con el promedio de los últimos cinco años. La facturación alcanzó $ 310.100 millones, con una contracción real del 23,6% interanual y del 7,1% respecto del promedio del último quinquenio. Por su parte, el valor promedio facturado por unidad se redujo 6,9% en términos reales frente al año anterior, y 8,6% frente a su valor histórico.

En resumen, el mercado de maquinaria agrícola cerró el primer semestre con una caída del 7,1% en las unidades comercializadas y una contracción real del 19,6% en la facturación. El retroceso en las cantidades se explicó por las menores ventas de tractores y cosechadoras, parcialmente compensadas por el crecimiento de implementos y sembradoras. Sin embargo, estas dos últimas categorías también registraron una baja en los montos facturados, como consecuencia de la reducción de sus valores unitarios promedio en términos reales.