Municipalidad de 9 de Julio esta llevando adelante la compactación de centenares de vehiculos

Por decisión judicial la Municipalidad de 9 de Julio esta procediendo a la compactación de vehículos secuestrados por distintos hechos con intervención de la justicia y que estaban alojados en la ex playa de camiones ubicada sobre calle Belgrano entre Alte. Brown y Schweitzer.

La labor comenzó la pasada semana y ya se llevan compactado más se un centenar de automóviles, los que ya son trasladados.

En dialogo con El Regional Digital, el Sub Secretario de Seguridad Fabian Beltrán y el Sub Comisario Gabriel Mansilla, titular de la Comisaria 9 de Julio explicaron a este portal

La iniciativa se lleva adelante, por gestiones que se han realizado ante el Ministerio de Seguridad, y por orden del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el impacto ambiental, administrativo y de espacio que generan estos vehículos acumulados, a lo que se genera la presencia de roedores y demás elementos contaminantes.

La labor comenzó la pasada semana y en la jornada de hoy lunes 7, tres camiones ya llevaban cada uno un total de 50 unidades compactadas. Son vehículos que estaban a disposición de los distintos Departamentos Judiciales, informo Beltrán a El Regional Digital.

Por su parte, Mansilla informo a este medio que la computación además de automóviles, alcanza a moto vehículos, y si bien no supo precisar la cantidad que se compactara es un gran numero, a excepción de las unidades secuestradas en el año 2024, 2025 y en lo que va del 2026, detallo a El Regional Digital.

En otro orden, el funcionario de la cartera de seguridad municipal adelanto a El Regional Digital que se esta avanzando en la confección de una ordenanza donde el Ejecutivo Municipal estará presentando al Concejo Deliberante, para que sea aprobada y el propio Municipio pueda realizar este procedimiento por su cuenta, permitiendo reducir la cantidad de autos abandonados y avanzar también en una solución vinculada al cuidado del ambiente.