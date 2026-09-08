Día del trabajador metalúrgico: «En 9 de Julio las empresas están buscando mano de obra, en especial soldadores»

Este lunes 7 de septiembre en nuestro país se celebró el Dia del Trabajador Metalúrgico”, una de las labores muy arraigada, en especial hacia el interior de la argentina, y de donde pequeñas tornerías se fueron convirtiendo en grandes empresas, donde se pensaron y diseñaron no solo máquinas agrícolas, también otras herramientas para la vida diaria a partir del metal.

El partido de 9 de Julio se lo llego a denominar “la perla del oeste”, especialmente por la presencia de distintas pymes de origen metalúrgico, con una importante cantidad de empleados, y que hoy según datos del gremio Seccional UOM 9 de Julio, se emplean un poco más de 500 trabajadores en el distrito, a lo que hay que sumar tornerías o herrerías propias.

El titular del Seccional local de UOM, Rubén Silva dialogo con el Regional Digital recordó que el día es en memoria del trabajador metalúrgico Fray Luis Beltran, en la campaña de conquista a través de los Andes, que impulso el Gral. San Martin, y lo tenemos como el primer metalúrgico, ya que fue el encargado de hacer sables, cañones y todo lo que es la parte de fusil, sintetizo.

En cuanto al presente, reconoció que no hay mucho para celebrar, si, hoy honramos a nuestros trabajadores metalúrgicos, ya que los distintos sectores de la industria metalúrgica no la están pasando bien, más allá que algunas están un poco mejor que otras dentro del rubro, si se observa una baja en las ventas, y en especial pasa porque estas empresas no están teniendo una misma regla de juego con la importación, comparo y agrego: Te lo dicen los empresarios como sufren esta política de ajuste.

Refiriéndose al rubro maquinaria agrícola, Silva recordó al empresario Jorge Luis Medica, cuando fue presidente de CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), y ya planteaba la desventaja que tenían las empresas nacionales con la carga impositiva nacional, provincial y municipal. Necesitamos igualdad de condiciones, no le tenemos miedo a la competencia de la importación porque la mano de obra argentina del trabajador metalúrgico es muy buena, es reconocida a nivel mundial, pero el dirigente metalúrgico, pidió “una cancha impositiva equilibrada, no solo para la metalúrgica también para otros rubros industriales”.

En otro tramo del dialogo periodístico con el programa Acontecer Rural, por FM 102.7, Radio Amanecer, Rubén Silva subrayo que en 9 de Julio las empresas locales del rubro metalúrgico, “hoy están buscando mano de obra y están buscando soldadores, y aquí la importancia de una Escuela Técnica como la que tenemos.

Las empresas nuestras han tenido un buen trabajo en exposiciones como Expoagro, Palermo, Agroactiva entre otras y hoy, “yo te diría que el 90% o 95% está bien de trabajo está estable se ha recuperado tienen contrato de trabajo.

Finalmente el Secretario de la Seccional UOM 9 de Julio se refirió a las reformas edilicias de la sede de calle Salta, donde se restaurado toda para una mejor atención, donde también se contara con consultorios médicos para los afiliados metalúrgicos.

Esto es un trabajo que ha sido acompañado por el Secretariado Nacional de UOM, que nos ha permitido contar con aportes para esta obra, la que pensábamos inaugurar este 7 de septiembre, pero no es posible, ya que restan cosas por hacer, en especial muebles, entre otras tareas, pero se estima que en pocos meses se contara ya con la obra completa y en funcionamiento la sede, informo.