Isa Fernandez, jugadora del Basquet de Atlético 9 de Julio se consagro campeona argentina con la Selección Bonaerense

Se disputo este fin de semana la final del Campeonato Argentino de Básquet Femenino U13, y que se disputo en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol.

En ese marco la final la jugaron el Seleccionado de la provincia de Buenos Aires y el combinado de Córdoba, también fueron participes de la competencia, FeBAMBA y Santa Fe.

En ese marco, conforme informo la Federación Bonaerense de Básquet, la Selección Infantil (U13) de FBB se coronó campeona del Campeonato Argentino organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol tras vencer a Córdoba por 62 a 46 en el Templo del Rock.

Dentro del seleccionado bonaerense, formo parte la jugadora del Club Atlético 9 de Julio, Isabella Fernandez Rivas, por lo que el logro provincial genero una gran alegría en el básquet del Estadio “Ernesto Bancora”, de nuestra ciudad.

El equipo bonaerense redondeó un fin de semana perfecto en la Ciudad de Buenos Aires: luego de imponerse en un cierre apretadísimo ante el anfitrión FeBAMBA en semifinales, sacó a relucir su mejor versión en la gran final para terminar el torneo de manera invicta y subirse a lo más alto del podio nacional.

Segundo cuarto bisagra y la figura de Morena Santillán

El trámite del partido decisivo encontró su quiebre en el segundo cuarto. Tras un inicio equilibrado donde Córdoba encontró gol a través de Amparo Ruiz (12 puntos), el conjunto dirigido por Luciano Deminicis ajustó las marcas, dominó los rebotes en su propio tablero y metió una racha diferencial.

Con la presión defensiva y transiciones rápidas, Buenos Aires estampó un parcial demoledor de 22 a 3 que le permitió irse al descanso largo con 20 de luz (37-17) y tomar las riendas definitivas del juego

Morena Santillán volvió a ser la gran referencia ofensiva del equipo provincial. Con una presencia notable cerca del canasto, la jugadora de Leandro N. Alem finalizó como la máxima anotadora del encuentro con 18 tantos y nueve rebotes.

Con este resultado, Buenos Aires cerró el torneo de forma invicta: ganó sus tres partidos en el cuadrangular de semifinales en Concepción del Uruguay y coronó el fin de semana en Obras con victorias ante FeBAMBA (67-64) y Córdoba (62-46) para quedarse con el título argentino de la categoría.

Síntesis

FBB (62): I. Fernández Rivas (0), A. Brito (2), M. Santillán (18), A. Ramírez (8), V. Skliar (2), E. Skliar (9), A. Herrán (3), N. Bengoa (4), M. Bertoya (2), G. Canales (7), V. Ocaranza (3), R. Martz (4). DT: Luciano Deminicis.

Córdoba (46): G. Crosetto (0), L. López (6), A. Bustos (7), L. Zahira (2), L. Chiapero (1), A. Ruiz (12), L. Contreras (4), M. Díaz (4), I. Mores (2), G. Vega(2), S. Márquez (6), C. Sciutto

Fuente: FBB