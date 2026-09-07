Zoe Bravo se clasico en la 6ta. posicion en el Campeonato Nacional Absoluto de Patin Artistico

La patinadora nuevejuliense Zoe Bravo, compitio este domingo del Campeonato Nacional Absoluto de Patín Artístico, que se desarrolla en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en la ciudad de San Juan, hasta el 12 de septiembre proximo, y en su categoria Mini Infantil, la patinadora de Club El Fortin tuvo un destacado trabajo en pista

Dirigida por su profesor, César Salas, Zoe se presentó en la categoría Nacional A Mini Infantil, una de las divisiones que reúne a jóvenes patinadoras de distintos puntos del país que llegan a esta instancia luego de un proceso de preparación y competencias previas.

En su presentación, Zoe obtuvo un puntaje de 25,99 puntos, resultado que le permitió ubicarse en el sexto puesto de la clasificación final.

El certamen nacional constituye una de las competencias más importantes del calendario argentino de patín artístico y reúne durante estos días a deportistas de diferentes clubes y federaciones, en una jornada que combina técnica, precisión, expresión artística y exigencia deportiva.