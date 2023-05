Sequia: Una Rural del centro oeste bonaerense pide que el intendente no cobre las Tasas que afectan a productores rurales

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Bolívar envío en el día de hoy una carta al intendente municipal Marcos Pisano solicitando que no se cobren las cuotas 4, 5 y 6 de la Tasa por mantenimiento de la Red Vial y también pidieron la exención de la Tasa por Guías y Señales en las mismas cuotas.

En la misiva la entidad pide que “se implementen medidas concretas en beneficio de los productores para hacer frente a la grave sequía que azota a gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la cual nuestro partido no es ajeno”.



En el escrito presentado hoy en Mesa de Entradas municipal los dirigentes enfatizan que “la situación del campo ante la sequía es dramática y continuará golpeando con fiereza. Los escasos rindes en las cosechas se hacen sentir no solo en el sector agropecuario, sino además en toda la economía de los bolivarenses, afectando aún más la situación agobiante que deja la inflación” y además “la continuidad de las altas temperaturas pone en vilo a los productores de ganado ante la escasez de pastos, y además conlleva aumentos en los costos por la adquisición de rollos o suplementos alimentarios. Como si fuera poco está latente el riesgo de la falta de agua, napas que se agotan, bajan, lo que expone a los animales gravemente u obliga a su venta”.

Entre los planteos esbozados se hace hincapié en que “la sequía deteriora toda la economía del Partido y a los productores no les alcanza con la Declaración de Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por Sequía, porque el peso tributario sobre ellos apenas si se alivia con esa medida”.

“Estamos profundamente preocupados y es por eso que la Sociedad Rural de Bolívar le transmite esta situación, que usted conoce no sólo por ser el jefe comunal sino por ser productor. En nombre de todos los productores bolivarenses le pedimos que su gobierno esté a la altura que la gravedad de la situación requiere y que dicte la exención de la Tasa por Mantenimiento de la Red Vial, en las cuotas 4, 5 y 6 del período fiscal 2023 y la exención de la Tasa por guías y señales ya que son muchos los traslados que se deben realizar producto de la sequía reinante”.

También en la misiva solicitan al jefe comunal que realice los trámites necesarios ante los estamentos provinciales y nacionales para que se tomen medidas de alivio fiscal en el Partido de Bolívar, dado la situación crítica que atraviesa el sector agropecuario con respecto a la sequía constante, que no permite el desarrollo productivo.

Prensa Rural Bolivar