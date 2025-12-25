Sentido solidario: Un vecino de Trenque Lauquen dono su aguinaldo y beneficio a varias familias de su ciudad en Nochebuena

Fue una jornada de mucha alegría. El clima acompañó y la pollada solidaria organizada por el vecino Gonzalo Bravo, quien este año decidió donar su aguinaldo para concretar esta iniciativa y ayudar así a familias de Trenque Lauquen que lo necesitan, pudo realizarse y fue todo un éxito en la previa a la Nochebuena.

Todo nació por una iniciativa de este vecino de la ciudad de Trenque Lauquen que de día es recolector de residuos y jardinero, y por la noche, empleado en una cancha de fútbol 5. Pese a sus modestos empleos, decidió donar su aguinaldo para comprar pollos y asarlos, y así, que los más necesitados tuvieran una digna cena navideña.

Así lo informó a La Opinión el propio organizador de la pollada quien destacó que, en total, se entregaron 200 pollos, 30 kilos de chorizos y 50 pata-muslos. “La genta estaba contenta y muy agradecida, fue una locura”, expresó el recolector quien contó que el fuego se prendió alrededor de las 14.30 del pasado 24 de diciembre y, a partir de las 18, comenzó a entregarse este alimento que ayudó a que muchas personas pasaran una Navidad distinta este año, contenidos por el sentir solidario de este vecino.

La movida se viralizó por las redes y varios se sumaron a la campaña que también recibió donaciones de carne, chorizos y otros productos navideños, como pan dulce, informó oesteba.com.ar

Bravo se encargó personalmente de la enorme parrilla cubierta de pollos y con varios amigos “motoqueros” también participó del reparto para la cena cocinada en el Club Monumental. Entre los barrios visitados, estuvieron Indio Trompa y Ampliación Urbana, donde las familias agradecieron este gesto solidario digno de imitar.https://youtu.be/ExgqGKgoWVA