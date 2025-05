Semifinales de los Play Off: Gran victoria de Libertad ante Once Tigres

Se disputo este domingo con un muy buen marco de publico en ambos partidos el partido de ida de las semifinales de los Play Off de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde San Martin recibio a Naon y en el estadio Vicente Cusatti, Libertad enfrento a Once Tigres.

En el Estadio «Santiago Noe Baztarrica», el equipo «santo» no pudo sacar la ventaja necesaria para llegar mas tranquilo a Naon en la próxima fecha. En un partido donde San Martin y el CAN repartieron la pelota, con algunos momentos de buen juego, esto no inquieto a los arqueros Aranas (SM) y Salazar(N), y terminaron empatados en cero.

Por su parte, Libertad en su cancha si saco una fuerte ventaja ante un Once Tigres que no lucio su poder ofensivo. A los 22 minutos el equipo lagunero se ponía en ventaja, y finalizado los primeros 45, los dirigidos por Balhano, ya estaban 3 a 0. El Tigre tenia un jugador menos por expulsión de Landaburu.

El segundo tiempo, los dirigidos por Albano estaban ante el desafío de llegar al arco de Libertad y defenderse, y no pudo descontar. Gano Libertad 3 a 0.

Síntesis

San Martin 0 vs. Club. Atl. Naon 0

Libertad 3 vs. Once Tigres 0

Próxima fecha – Revancha

Atl. Naon – San Martin

Once Tigres – Libertad