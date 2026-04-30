Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos: Esta organizada conjuntamente por el gobierno nacional y el IPCVA

El gobierno nacional y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se encuentran realizando una misión inédita en Estados Unidos. Se trata de la “Semana de la Carne Argentina”, con rondas de negocios y acciones de promoción, que finalizará el 1° de mayo en la ciudad de Los Ángeles.

En los encuentros participan importadores norteamericanos, con rondas de negocios B2B, espacios de networking y degustaciones de carne argentina.

La delegación argentina está conformada por el subsecretario de Mercados Agropecuarios en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Agustín Tejeda Rodríguez, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, el vicepresidente, Mario Ravettino, autoridades diplomáticas y numerosas empresas exportadoras, como La Anónima, Bustos Beltrán, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Grupo Lequio, Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Swift, Logros, Frigorífico ProBermejo, Compañía Central Pampeana, Abuelo Julio, Carne Hereford y Bulon Global Order.

“Desde el IPCVA valoramos mucho la organización conjunta de esta iniciativa con el gobierno nacional y estamos muy complacidos por el acompañamiento de las empresas exportadoras y el resto de la cadena productiva”, sostuvo Goerges Breitschmitt, presidente del Instituto. “Esperamos poder organizar prontamente nuevas misiones en conjunto”, agregó.

La misión fue presentada oficialmente el pasado 8 de abril en Casa Rosada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno y otras autoridades.

El desembarco en Estados Unidos se produce en medio de un fuerte dinamismo exportador. Entre enero y marzo, los envíos de carne vacuna alcanzaron las 164.000 toneladas por un valor cercano a los US$ 1.071 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 14,3% en volumen y un salto del 52,9% en valor.

Si bien China continúa como el principal destino (con más del 60% de participación), Estados Unidos ya explica el 20% de las exportaciones.