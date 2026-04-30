La filial de Federación Agraria Argentina de 9 de Julio recibe a autoridades nacionales para analizar la situación productiva y la crisis hídrica.

Este sábado 2 de mayo, la filial de Federación Agraria Argentina de 9 de Julio será sede de un encuentro clave que reunirá a autoridades nacionales de la entidad, representantes locales y filiales del distrito, con el objetivo de abordar la actualidad productiva de los pequeños y medianos productores.

La jornada contará con la presencia de la presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, integrante de ll, y del vicepresidente segundo, Claudio Angeleri.

Durante el encuentro se desarrollará una mesa de trabajo en la que se analizarán las principales problemáticas que atraviesan los productores de la región, con especial foco en la crisis hídrica que afecta al sector.

Asímismo, se realizará una evaluación de las gestiones llevadas adelante en este contexto, los resultados obtenidos hasta el momento y los próximos pasos a seguir para continuar acompañando y representando a los productores.

La reunión busca fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas filiales y la conducción nacional, promoviendo espacios de diálogo y acción frente a los desafíos actuales del sector agropecuario.