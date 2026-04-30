Ni los outsiders convencen: una encuesta expuso el desencanto total con la política

La crisis de representación en la Argentina parece no hacer distinciones. Ni siquiera figuras públicas que construyeron su imagen lejos de la política tradicional logran despertar demasiado entusiasmo cuando se las imagina dando el salto al terreno electoral. Una encuesta difundida por la consultora Opina Argentina en redes sociales dejó una postal tan curiosa como sintomática: los “outsiders” tampoco convencen.

El relevamiento preguntó directamente si a los encuestados les gustaría que determinadas personalidades se presentaran en política. En todos los casos, el rechazo superó ampliamente a la aprobación. Desde empresarios y periodistas hasta streamers y conductores, ninguno consiguió romper la barrera de la desconfianza generalizada que atraviesa hoy a buena parte de la sociedad argentina.

Un caso contundente fue el del conductor Alejandro Fantino, quien acumuló un 70% de respuestas negativas frente a apenas un 14% de apoyo. Más atrás aparecieron Marcos Galperin y Dante Gebel, ambos con un 58% de rechazo. También quedaron lejos de generar consenso el ex presidente de River, Jorge Brito (con 55% de respuestas negativas) y el streamer Tomás Rebord, que si bien tuvo el porcentaje de rechazo más bajo de la lista, tampoco logró despegar: 45% respondió que no le gustaría verlo en política.

El caso Gebel

En ese escenario, el caso de Dante Gebel aparece como uno de los más particulares del relevamiento. El conductor y referente religioso viene atravesando semanas de fuerte exposición mediática, con varias entrevistas televisivas consecutivas y una presencia pública mucho más marcada que en otros momentos de los últimos años.

Aunque suele esquivar la definición de “pastor” y actualmente reside en Estados Unidos, en distintos espacios comenzó a dejar señales sobre una posible incursión política de cara a 2027.

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El dato resulta interesante porque durante los últimos años el discurso antipolítica ganó terreno con fuerza en la opinión pública. El ascenso de Javier Milei fue probablemente el ejemplo más claro de ese fenómeno: un dirigente sin recorrido partidario tradicional que capitalizó el hartazgo con la dirigencia y convirtió el “que se vayan todos” en una propuesta electoral competitiva y finalmente ganadora.

En aquel contexto, frases como “necesitamos caras nuevas” o “hay que terminar con los mismos de siempre” se volvieron habituales en las conversaciones cotidianas y también en las redes sociales. Sin embargo, la encuesta parece mostrar que el problema ya no pasa únicamente por quién viene de afuera de la política, sino por una desconfianza mucho más profunda hacia cualquier figura que aspire a ocupar un espacio de poder.

De hecho, parte de la decepción actual también parece alcanzar al propio Milei. Aunque conserva un núcleo duro de respaldo, cada vez es más frecuente ver críticas no solo por algunas decisiones de gestión sino también por sus formas, sus reacciones y ciertos comportamientos públicos que incluso parte de quienes lo votaron consideran impropios de un presidente.

Así, pareciera que, en tiempos de desencanto generalizado, el problema dejó de ser únicamente “los mismos de siempre”. Ahora, directamente, casi nadie convence.

Fuente: Infocielo /*La imagen que ilustra la nota fue generada con inteligencia artificial*