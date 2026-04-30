2do. Congreso de Educación de CARBAP: «El desafío de romper burbujas, estructuras, generar lazos y ampliar red de redes»
El 2do. Congreso de Educacion desarrollado por CARBAP este ultimo miercoles en la Sociedad Rural de Tandil dejo en claro que una educacion distinta es posible; y en ese marco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa reafirmó su compromiso con la formación de las nuevas generaciones.
Desde mi metro cuadrado
En el final, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, delineo que si bien termino un congreso, pero no termino la tarea. Para nosotros es fundamental en las cosas que queremos concretar, nos faltan ideas, y concretas por hacer, y si bien hay mucha información, falta ordenarla.
En declaraciones al medio La Voz de Tandil, Bidart subrayo que en CARBAP la educación se la trabaja en dos ejes, el primero responde a la «demanda» territorial de las más de 100 sociedades rurales activas que integran la Confederación. «Estamos siempre atentos a las necesidades y reclamos que podemos canalizar para dar una mano», señaló Bidart, haciendo especial hincapié en problemas críticos como la «transitabilidad, conectividad e igualdad de oportunidades para nuestros niños y jóvenes que eligen o por que sus realidades están en el campo».
Sobre el congreso dijo que uno de los puntos más ambiciosos de la jornada fue la realización de mesas de trabajo conjuntas entre líderes educativos de ambas provincias y los asistentes. El objetivo, según Bidart, es generar proyectos que tengan un impacto inmediato y masivo.
«Todo proyecto que nosotros lo armemos, le pongamos un moño y lo plantemos en CARBAP, automáticamente lo podes replicar en más de 100 localidades a la vez y eso no tiene precio», afirmó con entusiasmo.
Finalmente, Bidart subrayó que la complejidad de la sociedad actual exige un esfuerzo compartido entre adultos y jóvenes: «Estuvimos viendo que todo en cualquier escala se puede si nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, a partir de hoy no hay excusas». Concluyó con una mirada optimista sobre el potencial del sector: «Demanda hay. Siempre va a haber jóvenes necesitados, siempre va a haber jóvenes motivados. Estamos con mucha expectativa con lo que va a suceder después de este encuentro», cerró.
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