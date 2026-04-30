2do. Congreso de Educación de CARBAP: «El desafío de romper burbujas, estructuras, generar lazos y ampliar red de redes»

«Así que lo que hoy se logró para la educación, para que Carbap haga, yo les puedo decir que no vamos a poder hacer todo, pero sí podemos hacer que otros lo hagan, y no quedarnos en que esto no lo podemos hacer», delineo el directivo de la entidad rural confederada.

Según Kovarsky, a cada uno nos toca en un lugar diferente y esto de romper burbujas, estructuras, generar lazos, ampliar red de redes, a mí me pasó el click que a cada uno nos ha pasado. A mí me pasó y por eso entré en un Ateneo. Podes pasar toda tu vida con realidades o cosas y no involucrarte o podes decidir involucrarte.