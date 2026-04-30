30/04/2026   Educación

2do. Congreso de Educación de CARBAP: «El desafío de romper burbujas, estructuras, generar lazos y ampliar red de redes»

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El 2do. Congreso de Educacion desarrollado por CARBAP  este ultimo miercoles en la Sociedad Rural de Tandil dejo en claro que una educacion distinta es posible; y en ese marco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa  reafirmó su compromiso con la formación de las nuevas generaciones.

Kovarsky junto a directivos de CARBAP

Desde mi metro cuadrado

En el final, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, delineo que si bien termino un congreso, pero no termino la tarea. Para nosotros es fundamental en las cosas que queremos concretar, nos faltan ideas, y concretas por hacer, y si bien hay mucha información, falta ordenarla.

«Así que lo que hoy se logró para la educación, para que Carbap haga, yo les puedo decir que no vamos a poder hacer todo, pero sí podemos hacer que otros lo hagan, y no quedarnos en que esto no lo podemos hacer», delineo el directivo de la entidad rural confederada.
Según Kovarsky, a cada uno nos toca en un lugar diferente y esto de romper burbujas, estructuras, generar lazos, ampliar red de redes, a mí me pasó el click que a cada uno nos ha pasado. A mí me pasó y por eso entré en un Ateneo. Podes pasar toda tu vida con realidades o cosas y no involucrarte o podes decidir involucrarte.
Salimos de este congreso con ganas de hacer, con ganas de generar en nuestro metro cuadrado, ya que cuando revisábamos, desde la Comisión de Educación por la cual se hizo el primer congreso de educación (hace  21 años), estamos en el mismo lugar, y en eran las mismas razones. Ojalá el próximo congreso de educación que se haga sea un saltito más porque parte ya se cumplió y estamos ábidos de hacer otras cosas.
El congreso desarrollado en Tandil reunió a más de 200 asistentes presenciales y un centenar de participantes virtuales, en se sentido María Elena Bidart, desde de la comisión de educación de la entidad, explicó que la educación es un eje transversal para el sector, equiparable a las comisiones de lechería, granos o carne, comparo, la productora rural del partido de Trenque Lauquen.

En declaraciones al medio La Voz de Tandil, Bidart subrayo que en CARBAP la educación se la trabaja en dos ejes, el primero responde a la «demanda» territorial de las más de 100 sociedades rurales activas que integran la Confederación. «Estamos siempre atentos a las necesidades y reclamos que podemos canalizar para dar una mano», señaló Bidart, haciendo especial hincapié en problemas críticos como la «transitabilidad, conectividad e igualdad de oportunidades para nuestros niños y jóvenes que eligen o por que sus realidades están en el campo».

Sobre el congreso  dijo que uno de los puntos más ambiciosos de la jornada fue la realización de mesas de trabajo conjuntas entre líderes educativos de ambas provincias y los asistentes. El objetivo, según Bidart, es generar proyectos que tengan un impacto inmediato y masivo.

«Todo proyecto que nosotros lo armemos, le pongamos un moño y lo plantemos en CARBAP, automáticamente lo podes replicar en más de 100 localidades a la vez y eso no tiene precio», afirmó con entusiasmo.

Finalmente, Bidart subrayó que la complejidad de la sociedad actual exige un esfuerzo compartido entre adultos y jóvenes: «Estuvimos viendo que todo en cualquier escala se puede si nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, a partir de hoy no hay excusas». Concluyó con una mirada optimista sobre el potencial del sector: «Demanda hay. Siempre va a haber jóvenes necesitados, siempre va a haber jóvenes motivados. Estamos con mucha expectativa con lo que va a suceder después de este encuentro», cerró.

El 2do. Congreso de Educación organizado por CARBAP lo podés visualizar en cada una de sus charlas en este canal de YouTube 👇

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