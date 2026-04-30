Semana de la Vacunación: Alumnos del CEC 801 participaron de una jornada en el CAPS de Barrio Luján

En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, que se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio acompañó una actividad educativa en el CAPS de Barrio Luján, con la participación de alumnos del Centro Educativo Complementario (CEC) Nº 801 “Pibelandia”.