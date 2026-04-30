Semana de la Vacunación: Alumnos del CEC 801 participaron de una jornada en el CAPS de Barrio Luján
En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, que se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio acompañó una actividad educativa en el CAPS de Barrio Luján, con la participación de alumnos del Centro Educativo Complementario (CEC) Nº 801 “Pibelandia”.
Los educandos recorrieron las instalaciones del centro de salud y participaron de una charla informativa sobre la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades. También compartieron una actividad creativa, colocando afiches elaborados por ellos mismos, vinculados a la temática de la vacunación y el cuidado de la salud.
Deja un comentario