El Salón Internacional de TodoLáctea concentra stands extranjeros y charlas con temáticas de “faros largos”

Con un acceso que incluye banderas de todos los países participantes, se montará el Salón Internacional, una megacarpa de alta gama que contiene un auditorio con capacidad para 100 personas, 8 stands con empresas extranjeras provenientes de Brasil, EE.UU, Costa Rica y un grupo exportador argentino. Además, habrá un living para networking y reuniones de negocios.

La capacitación será allí una constante durante los tres días de TodoLáctea, con la coordinación de Martín Pautasso, responsable internacional de TodoLáctea.

Todo comenzará el MARTES 12 DE MAYO con este programa en el Auditorio Internacional y zonas aledañas:

9.45 Charla Turismo Rural Lechero: una oportunidad para dinamizar las economías locales. La actividad está dirigida a intendentes, funcionarios, conejales y representantes de municipios y comunas. Disertantes: Ing. Agr. MSc. María Rosa Scala (INTA Rafaela) e Ing. Agr. Fabiana Beccaría (Asociación Visite Castellanos).

11.30 Acto inaugural con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales en la avenida principal de TodoLáctea.

12.30 hs. Recorrida de funcionarios y organizadores en la zona central de TodoLáctea. Entrega de premios a los ganadores de las Olimpíadas Lecheras Nacionales en pista de jura.

13.00 hs. Rueda de prensa en stands del gobierno de Córdoba y Municipalidad de San Francisco, con la presencia del ministro Sergio Busso y el intendente Damián Bernarte.

15.00 hs. Reunión del Cooperativismo Lácteo de Santa Fe con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezadas por el ministro Gustavo Puccini

16.30 hs. Encuentro Nacional de Periodistas Agropecuarios y Agroalimentarios. Incluye asociaciones de periodistas de todo el país. Charla disparadora: Los desafíos de la comunicación agropecuaria en tiempos de IA y fakes news. Diserta y facilita: Roderick MacLean, comunicador y consultor.

19.30 hs. After con pizzas y bebidas en el living del salón Internacional.

Actividades del MIERCOLES 13 DE MAYO

10.15 hs. Agenda Mundial: desafíos y oportunidades para los lácteos argentinos y de Latinoamérica.

Temario y disertantes:

–Producción e industria en la lechería global: nuevas dinámicas y desafíos para Argentina. Diserta: Ing. Miguel Taverna, profesional asociado INTA Rafaela e integrante del Consejo de Administración de la FUNPEL.

– La hoja de ruta para consolidar a Argentina como una potencia exportadora global. Las tareas de ordenamiento en el corto y mediano plazo en la cadena de valor. Sebastián Alconada, director de Lechería de la Nación

11.15 hs. Lanzamientos de un Sistema inteligente de abastecimiento basada en relaciones con productores: Gestión, formularios, sustentabilidad, reportes. Presentación del Sistema Spade Enterprise. Diserta: Tomás Vera, director ejecutivo de Spade LATAM y Carl Lippert, director tecnológico de Spade y productor de leche en EE.UU.

11.35 hs. La experiencia exportadora de EE.UU. un gran jugador mundial.

Expone: Mónica Ganley, titular de la Consultora Quarterra y Directora de la Cámara de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (USDEC).

12.30 hs. Almuerzo libre.

13.15 hs. Lanzamiento en Argentina de Farmfit, un sistema de monitoreo inteligente, que por medio de un bolo ruminal permite gestionar la salud y la reproducción del rodeo, desde terneros hasta vacas. Con una plataforma simple e intuitiva, brinda alertas individuales en tiempo real sobre celos y estado sanitario, directamente en tu celular o PC. Diserta: Ing. Agr. Santiago Moro, técnico de Produgenes y responsable del producto Farmfit.

Podes inscribirte en https://tinyurl.com/8sbwwzt9

14.30 hs. Impacto del acuerdo UE-Mercosur en la cadena láctea sudamericana. Disertan: Lic. Mercedes Baraibar, profesional del Área de Información y Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Leche (Uruguay), Alejandro Torres, responsable comercial para el Negocio Lácteo en Adecoagro (Argentina) y representante de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de Río Grande do Sul (APIL).

Modera y conduce: Alejandro Sammartino, productor y director de Infortambo.

16.00 hs. Nuevos destinos y oportunidades para los lácteos de Argentina y Sudamérica. Disertan: Ing. Agr. Alejandro Sammartino, consultor en Lechería, productor agropecuario, Director de Infortambo y Lic. Gonzalo Peralta Palomas, trader internacional de eDairy Market.